25 ноября 2026, 13:04

Доцент Щербаченко: мошенники начали воровать аккаунты на маркетплейсах

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что перед «чёрной пятницей» злоумышленники начали похищать аккаунты граждан на маркетплейсах.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что аферисты используют украденные профили, чтобы получить доступ к онлайн-банку жертвы или «Госуслугам».

«Мошенники представляются сотрудниками площадки по теме службы безопасности и под предлогом отмены подозрительной операции о заказе, который не оформлялся, выманивают СМС-коды. Далее украденный профиль используется для того, чтобы заставить жертву сообщить код от банка или «Госуслуг». Происходящее объясняется необходимостью предоставить информацию уже якобы для восстановления аккаунта на маркетплейсе», — пояснил доцент.