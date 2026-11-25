Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед «чёрной пятницей»
Доцент Щербаченко: мошенники начали воровать аккаунты на маркетплейсах
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко сообщил, что перед «чёрной пятницей» злоумышленники начали похищать аккаунты граждан на маркетплейсах.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что аферисты используют украденные профили, чтобы получить доступ к онлайн-банку жертвы или «Госуслугам».
«Мошенники представляются сотрудниками площадки по теме службы безопасности и под предлогом отмены подозрительной операции о заказе, который не оформлялся, выманивают СМС-коды. Далее украденный профиль используется для того, чтобы заставить жертву сообщить код от банка или «Госуслуг». Происходящее объясняется необходимостью предоставить информацию уже якобы для восстановления аккаунта на маркетплейсе», — пояснил доцент.Щербаченко рекомендовал при подозрительном звонке обращаться в службу безопасности банка или онлайн-магазина.