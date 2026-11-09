Мошенники создают магазины-копии и рекламу с дипфейками к распродажам

09 ноября 2026, 08:43

Фото: iStock/nevodka

Перед распродажей 11.11 и «чёрной пятницей» мошенники применяют искусственный интеллект для создания поддельных магазинов и рекламы. Об этом предупредил директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.