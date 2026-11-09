Мошенники создают магазины-копии и рекламу с дипфейками к распродажам
Перед распродажей 11.11 и «чёрной пятницей» мошенники применяют искусственный интеллект для создания поддельных магазинов и рекламы. Об этом предупредил директор по информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.
В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, что нейросети помогают злоумышленникам быстро копировать сайты магазинов и создавать объявления. Для привлечения покупателей они используют знакомый стиль брендов и дипфейки с известными людьми.
Ещё одна схема начинается со взлома аккаунта продавца. От его имени преступники сообщают покупателю о неполадках с оплатой или обещают дополнительную скидку. Затем они отправляют ссылку и просят указать реквизиты банковской карты. После этого человек рискует потерять деньги.
Мошенники могут связаться с покупателем под видом сотрудников маркетплейса. Они рассказывают об отмене заказа, сбое доставки или необходимости подтвердить возврат. Под этим предлогом собеседника просят назвать код из СМС. На самом деле он может открыть доступ к банковскому приложению или аккаунту на «Госуслугах».
Иевлев рекомендует проверять предложения о скидках через официальное приложение или сайт магазина. От покупки стоит отказаться, если продавец просит перейти в мессенджер, оплатить заказ по посторонней ссылке или отправить деньги на личную карту.
Сообщения об отмене заказа и возврате средств эксперт советует перепроверять в личном кабинете маркетплейса. Коды подтверждения нельзя передавать по телефону или в переписке, даже если собеседник знает подробности покупки. Если СМС пришла без запроса, следует выяснить, какой сервис её отправил, и проверить безопасность аккаунта.
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