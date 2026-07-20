Диспетчер службы спасения в США рассказала о самой необычной просьбе
Диспетчер службы спасения поделилась историей о самом запоминающемся звонке за время своей полугодовой работы. Свой комментарий женщина под ником Specialweeb69 оставила на платформе Reddit.
Звонившая находилась на борту круизного лайнера и просила отправить полицейских к себе домой, чтобы проверить кошек, страдающих астмой. Выяснилось, что сиделка, которой доверили питомцев, ушла на вечеринку и отсутствовала весь день.
По словам сотрудницы службы, в городе‑миллионнике далеко не все звонки связаны с чрезвычайными происшествиями. Чаще всего люди жалуются на шум либо обрывают связь во время разговора и не отвечают на обратные вызовы. Среди действительно серьёзных обращений преобладают звонки о ДТП и попытках незаконного проникновения на территории коммерческих объектов.
Читайте также: