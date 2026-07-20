Российские учёные сделали шаг вперёд к освоению Луны

20 июля 2026, 05:42

Инженеры разработали проекта шлюза для российской лунной станции

Фото: istockphoto/Alones Creative

Проект шлюзового модуля для прототипа российской лунной станции создали специалисты ФМБА России совместно с инженерами‑конструкторами МАИ. Как пишут «Известия», разработка должна протестировать технологии, которые впоследствии могут стать базой для программы освоения спутника Земли.