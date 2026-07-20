Российские учёные сделали шаг вперёд к освоению Луны
Проект шлюзового модуля для прототипа российской лунной станции создали специалисты ФМБА России совместно с инженерами‑конструкторами МАИ. Как пишут «Известия», разработка должна протестировать технологии, которые впоследствии могут стать базой для программы освоения спутника Земли.
Габариты отсека предусматривают диаметр в диапазоне 2,2–2,4 метра. В шлюзе разместят оборудование, включая системы теплового контроля и разъёмы для подключения скафандров к бортовому питанию.
Одна из главных целей проекта — отработать способы защиты от лунной пыли. По словам руководителя проекта, профессора Александра Белявского, лунная пыль представляет собой микрочастицы реголита с зазубренными краями. Они способны вызывать раздражение и аллергические реакции, повреждать слизистые, а при попадании в дыхательные пути — наносить вред лёгочной ткани.
В настоящее время разработчики анализируют разные методы очистки. Среди них — механическое удаление загрязнений и технология стряхивания пыли с помощью подачи переменного тока на внешнюю поверхность скафандров.
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