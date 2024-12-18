Дизайнер интерьеров рассказала, как украсить квартиру к Новому году

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Новогодний декор должен быть незаметным и натурального цвета. Об этом рассказала дизайнер интерьеров и декоратор Юлия Быкова. По ее словам, наиболее актуальным стилем в этом сезоне считается минимализм.
«Модное украшение должно выглядеть так, будто его и нет: нельзя, чтобы оно было ядреного, яркого цвета и бросалось в глаза. Для украшений больше подойдет зеленый или коричневый, но самое главное – чтобы все вписывалось в домашний интерьер настолько органично, насколько это возможно», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».В то же время стилист Лина Дембикова рассказала, как выбрать наряд на Новый год, который потом сможет вписаться в повседневный гардероб. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что в таком случае можно выбрать брючный костюм цвета капучино, который можно будет носить и после корпоратива.
«Если бы я отправлялась на корпоратив, отдала бы предпочтение брючному костюму в цвете капучино. Сделать этот образ более ярким можно с помощью боа. А после торжества носить такой костюм можно на работу, иногда сочетая брюки или пиджак с другими вещами. Беспроигрышной классикой в новогоднюю ночь считаются лаконичные черные и бордовые платья, которые затем можно сочетать с жакетами и ходить так на работу», — поделилась Дембикова.Читайте также:
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Данил Пономарев