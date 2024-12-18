Самой выгодной работой в Новый год стали продажа пиротехники, прокат и доставка

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Самыми выгодными предложениями для подработки на новогодних праздниках стали продажа пиротехники, прокат лыж, доставка сладких наборов и стикеровка елочных игрушек. К соответствующим выводам пришло исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Также неплохим способом подзаработать в Новый год назвали работу детским аниматором.
Продавцу пиротехники в Москве, согласно исследованию, которое изучило RT, предлагают зарплату до 160 тысяч рублей, сотруднику проката лыж — до 150 тысяч, стикеровщику елочных игрушек — от 130 тысяч, а курьеру доставки сладких подарочных наборов — от 125 тысяч. Детскому аниматору, в свою очередь, обещают до 80 тысяч рублей.
Подобные варианты подработки кажутся более чем актуальными, учитывая информацию о стоимости новогоднего стола в этом году. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на другое исследование, большинству жителей северной столицы придется заплатить за праздничное застолье от 20 тысяч рублей. Сам Санкт-Петербург при этом вошел в топ-5 городов с самыми дорогими новогодними ужинами.
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Подобные варианты подработки кажутся более чем актуальными, учитывая информацию о стоимости новогоднего стола в этом году. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на другое исследование, большинству жителей северной столицы придется заплатить за праздничное застолье от 20 тысяч рублей. Сам Санкт-Петербург при этом вошел в топ-5 городов с самыми дорогими новогодними ужинами.
«Половина опрошенных ожидают, что новогоднее застолье будет дороже, чем в прошлом году (35% – немного дороже, 17% – значительно дороже). Распределение планируемых трат на праздничный стол выглядит так: 27% – 20-40 тысяч рублей, 21% – 40-50 тысяч рублей, 9% – более 50 тысяч рублей, 43% ожидают меньших расходов», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев