Новогоднее меню с размахом: Топ-6 несложных и вкусных рецептов на праздничный стол

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В конце года россияне традиционно планируют новогоднее меню: мясо, рыба, салаты, горячее, закуски.
В материале «Радио 1» собрали несколько идей, которые помогут вам накрыть пышный стол.
Ингредиенты:
Ни один новогодний стол не обходится без красной рыбы. Предлагаем приготовить классические бутерброды с семгой и авокадо.
Нам понадобится:
Ингредиенты:
Как приготовить шашлык-змейку:
Приготовьте муссовые тарталетки с брусникой , они точно удивят гостей.
Нам потребуется:
Для приготовления «гармошки» нам потребуется:
Ингредиенты:
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Как приготовить мясо на Новый год
Рецепт — свинина с черносливом и курагой
Ингредиенты:
- свиная корейка — 1 кг;
- чернослив без косточек — 100 г;
- курага — 100 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль, перец, специи — по вкусу.
- Свиную корейку вымыть, обсушить и сделать на ней глубокие надрезы, но не насквозь.
- Чернослив и курагу промыть и обсушить.
- Чеснок очистить и нарезать тонкими пластинками.
- В каждый надрез вставить по 1-2 пластинке чеснока, черносливу и кураге.
- Посолить, поперчить и приправить специями по вкусу.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Выложить свинину в форму для запекания и отправить в духовку на 1,5-2 часа.
Какие бутерброды сделать на Новый год
Рецепт — бутерброды с семгой и авокадо
Ни один новогодний стол не обходится без красной рыбы. Предлагаем приготовить классические бутерброды с семгой и авокадо.
Нам понадобится:
- хлеб (тостовый или другой по вашему выбору) — 4 ломтика;
- слабосолёная сёмга — 200 г;
- авокадо — 1 шт.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу;
- зелень — для украшения.
- Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и снимите кожуру.
- Сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение. Разомните вилкой для однородной массы, посолите.
- Нарежьте красную рыбу тонкими ломтиками.
- Поджарьте хлеб на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки.
- На каждый ломтик хлеба выложите массу из авокадо, а сверху ломтики рыбы.
- Украсьте бутерброды зеленью.
Как приготовить рыбу на Новый год
Рецепт — шашлыки-змейки
Ингредиенты:
- филе красной рыбы (лосось, форель, семга) — 500 г;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь — 1 ч. л.; Соль, перец — по вкусу.
Как приготовить шашлык-змейку:
- Кожицу с рыбы не нужно снимать, филе разрезать вдоль на полосы шириной 2-3 см.
- Приготовьте маринад: смешайте соевый соус, мед, оливковое масло, измельченный чеснок, имбирь, соль и перец.
- Залейте рыбу маринадом и оставьте на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Рыбу на шпажки нужно насаживать волной, чтобы она была похожа на змею.
- Выложите шпажки на противень, застеленный пергаментом.
- Отправьте противень в духовку на 15-20 минут.
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Какие тарталетки приготовить на Новый год
Рецепт — тарталетки с мусс-паштетом и брусничным соусом
Приготовьте муссовые тарталетки с брусникой , они точно удивят гостей.
Нам потребуется:
- печень куриная — 0,5 кг
- сливки 33% — 250 г
- брусника — 300 г
- лук — 1 шт.
- сливочное масло — 30 г
- соль, перец — по вкусу
- сахар — 3 ч. л.
- кукурузный крахмал — 1 ч. л.
- микрозелень — Для украшения
- Печень тщательно промыть и нарезать на небольшие кусочки.
- Луковицу очистить и нарезать полукольцами.
- На сковороде растопить сливочное масло, обжарить лук, добавить к нему печень и жарить до готовности.
- Влить сливки и тушить ещё 2–3 минуты. Посолить и поперчить по вкусу.
- Готовую печень измельчить в блендере. Полученную массу протереть через сито и дать паштету остыть.
- Для соуса смешать бруснику и сахар, поставить на огонь и варить 3–5 минут. Если соус получится слишком жидким, можно добавить крахмал. Остудить готовый соус.
- Наполнить тарталетки паштетом, сверху добавить немного ягодного соуса. Украсить микрозеленью
Как приготовить горячее на Новый год
Рецепт — картофель «Гармошка»Пюре на новогоднем столе — очень частый гость. Однако для разнообразия стоит попробовать приготовить картофель в другом виде.
Для приготовления «гармошки» нам потребуется:
- 6-8 картофелин среднего размера;
- 100-150 г твёрдого сыра;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 3-4 ст. ложки растительного масла;
- соль, перец и другие специи по вкусу.
- Картофель тщательно вымойте и обсушите. Сделайте на каждой картофелине глубокие надрезы на расстоянии примерно 5 мм друг от друга, не дорезая до конца, чтобы картофель напоминал гармошку.
- Чеснок очистите и мелко нарежьте или пропустите через пресс.
- Сыр натрите на крупной тёрке.
- В разрезы картофеля положите кусочки сыра и чеснока. Полейте растительным маслом и посыпьте специями.
- Заверните каждую картофелину в фольгу.
- Разогрейте духовку до 180-200 градусов Цельсия.
- Поместите картофель в фольге в духовку и запекайте 40-50 минут, до готовности.
- Снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут, чтобы картофель подрумянился.
Какие закуски приготовить на Новый год
Рецепт — шпинатный рулет с лососем
Ингредиенты:
- слоеное тесто — 500 г;
- шпинат — 200 г;
- лосось слабосоленый — 200 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливочный сыр — 200 г;
- соль, перец — по вкусу.
- Шпинат промыть и обсушить.
- Разогреть сковороду и обжарить шпинат на растительном масле до мягкости.
- Лук очистить и нарезать кубиками.
- Лосось нарезать тонкими ломтиками.
- Размороженное слоеное тесто раскатать в тонкий пласт.
- Смазать тесто сливочным сыром.
- Выложить на тесто шпинат, лук и лосось.
- Посолить, поперчить и свернуть в рулет.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Выложить рулет на противень, застеленный пергаментом, и отправить в духовку на 30-40 минут.
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Алина Юрчак