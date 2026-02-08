Депутат предложил сделать безналичными все сделки с недвижимостью

08 февраля 2026, 14:39

Аксаков предложил сделать безналичный расчет при всех сделках с недвижимостью

Фото: istockphoto/AndreyPopov

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который обяжет россиян и компании проводить расчеты по сделкам с недвижимостью только в безналичной форме. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.