Депутат предложил сделать безналичными все сделки с недвижимостью
Депутаты Госдумы готовят законопроект, который обяжет россиян и компании проводить расчеты по сделкам с недвижимостью только в безналичной форме. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, инициатива принадлежит партии «Справедливая Россия». Ее направили на снижение числа мошеннических схем. При безналичных расчетах, как считают авторы, проще защитить интересы граждан и сложнее провернуть обман, который нередко происходит при передаче наличных.
Аксаков уточнил, что документ уже подготовили и в ближайшее время он поступит в Госдуму. В случае принятия новые правила могут начать действовать во второй половине текущего года.
Поводом для обсуждения стали события вокруг Ларисы Долиной. Летом 2024 года певица заявила, что мошенники вынудили ее продать квартиру в центре Москвы и передать им деньги. Позже сделку удалось оспорить, но разбирательства затянулись и дошли до Верховного суда, а история привлекла внимание к рискам на рынке и спровоцировала появление новых аферистов, пытающихся повторить «схему Долиной».
