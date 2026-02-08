Достижения.рф

Стала известна главная схема обмана россиян в феврале

Мошенники атакуют пожилых россиян под видом помощи с «февральской индексацией»
Фото: Istock/NanoStockk

В феврале мошенники чаще всего выбирают целью пожилых россиян. Злоумышленники обещают помочь получить дополнительные выплаты к пособиям. Такие сведения предоставила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта РИА Новости.



По одной из схем преступники используют вредоносные программы. Они рекламируют их в соцсетях как приложения для расчёта повышения социальных выплат. После установки такое программное обеспечение внедряет шпионские модули, чтобы похитить банковскую информацию пользователя, либо крадёт их напрямую.

Другая модель использует Telegram-бота. Он предлагает проверить, попадает ли человек под «февральскую индексацию». Для этого нужно ввести СНИЛС, ИНН и номер карты, после чего мошенники списывают средства. Схемы, которые связаны с повышением пособий, особенно актуальны в феврале. На этот месяц традиционно планируют индексацию социальных выплат.

Ранее россиянам рассказали о самых коварных схемах мошенников «друг в беде».

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0