Стала известна главная схема обмана россиян в феврале
В феврале мошенники чаще всего выбирают целью пожилых россиян. Злоумышленники обещают помочь получить дополнительные выплаты к пособиям. Такие сведения предоставила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта РИА Новости.
По одной из схем преступники используют вредоносные программы. Они рекламируют их в соцсетях как приложения для расчёта повышения социальных выплат. После установки такое программное обеспечение внедряет шпионские модули, чтобы похитить банковскую информацию пользователя, либо крадёт их напрямую.
Другая модель использует Telegram-бота. Он предлагает проверить, попадает ли человек под «февральскую индексацию». Для этого нужно ввести СНИЛС, ИНН и номер карты, после чего мошенники списывают средства. Схемы, которые связаны с повышением пособий, особенно актуальны в феврале. На этот месяц традиционно планируют индексацию социальных выплат.
Ранее россиянам рассказали о самых коварных схемах мошенников «друг в беде».
Читайте также: