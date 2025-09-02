Дизайнер рассказал, как преобразить квартиру к осени с минимальными затратами

02 сентября 2025, 19:58

Дизайнер Моисеев: новая скатерть или шторы помогут освежить интерьер

Фото: iStock/Vanit Janthra

Осенью можно внести пару акцентов в интерьер, чтобы привычное пространство заиграло осенними красками. Об этом рассказал арт-дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев.





По его словам, осенью из окна в квартиру попадает золотистый свет, который идеально подчеркивает текстуру дерева, блеск металлической фурнитуры и глубину цветных фасадов. Можно приобрести светильники с теплой температурой свечения.





«Осень вдохновляет на глубокие и насыщенные оттенки: теплый терракотовый, мягкий оливковый, янтарный, карамельный. Они прекрасно сочетаются с белым или светло-серым, создавая баланс тепла и свежести», — отметил Моисеев в беседе с «Вечерней Москвой».

