Дизайнер рассказал, как преобразить квартиру к осени с минимальными затратами
Дизайнер Моисеев: новая скатерть или шторы помогут освежить интерьер
Осенью можно внести пару акцентов в интерьер, чтобы привычное пространство заиграло осенними красками. Об этом рассказал арт-дизайнер бренда «Кухонный Двор» Александр Моисеев.
По его словам, осенью из окна в квартиру попадает золотистый свет, который идеально подчеркивает текстуру дерева, блеск металлической фурнитуры и глубину цветных фасадов. Можно приобрести светильники с теплой температурой свечения.
«Осень вдохновляет на глубокие и насыщенные оттенки: теплый терракотовый, мягкий оливковый, янтарный, карамельный. Они прекрасно сочетаются с белым или светло-серым, создавая баланс тепла и свежести», — отметил Моисеев в беседе с «Вечерней Москвой».
Он посоветовал установить на кухне пару ярких элементов, например, купить новые стулья в насыщенном цвете или подушки на сиденья. Также освежить интерьер помогут новая скатерть или шторы.
Кроме того, эксперт добавил, что осенью в доме можно создать особую атмосферу с помощью аромадиффузоров. Лучшими осенними сочетаниями являются яблоки и корица, апельсин и гвоздика или груша с карамелью.
В свою очередь руководитель отдела обучения «Дятьково Design» Олег Дубровин рассказал «Известиям», что за мебелью необходимо ухаживать, чтобы она могла прослужить долгие годы.
Лакированные и шпонированные поверхности эксперт порекомендовал ежедневно протирать сухой салфеткой из микрофибры, а раз в неделю — слегка влажной или пропитанной специальным средством с нейтральным pH.
«Менее прихотливы пластик и пленки. Жир и липкие пятна с них можно удалить мыльным раствором, а потом просто протереть поверхность насухо. Однако не стоит использовать ацетон, растворители или абразивные губки — они могут повредить покрытие», — рассказал Дубровин.
Тканевую обивку стоит пылесосить два раза в неделю, а вот кожу и экокожу необходимо обрабатывать специальным очистителем с кондиционером не реже, чем раз в месяц.