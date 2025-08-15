Россиянам дали советы по обустройству комнаты для школьника

15 августа 2025, 16:19

Дизайнер Кузнецова: для комнаты школьника стоит выбирать нейтральные оттенки

Фото: iStock/SbytovaMN

В комнате школьника важно создать функциональное пространство, в котором будет комфортно не только учиться, но и отдыхать. Об этом рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.





По её словам, родители часто не учитывают, изменение интересов ребёнка по мере его взросления. Она посоветовала отказаться от ярких, пестрых оттенков в отделке и ковров с паровозиками.





«В первую очередь это будет влиять на эмоциональное состояние ребенка, не давая ему возможности расслабиться и отдохнуть. Отдайте предпочтение нейтральным оттенкам в выборе отделки, мебели, а вот уже декор и акценты могут стать яркими "пятнами" в интерьере детской», — рассказала Кузнецова «Вечерней Москве».

