Россиянам дали советы по обустройству комнаты для школьника
Дизайнер Кузнецова: для комнаты школьника стоит выбирать нейтральные оттенки
В комнате школьника важно создать функциональное пространство, в котором будет комфортно не только учиться, но и отдыхать. Об этом рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.
По её словам, родители часто не учитывают, изменение интересов ребёнка по мере его взросления. Она посоветовала отказаться от ярких, пестрых оттенков в отделке и ковров с паровозиками.
«В первую очередь это будет влиять на эмоциональное состояние ребенка, не давая ему возможности расслабиться и отдохнуть. Отдайте предпочтение нейтральным оттенкам в выборе отделки, мебели, а вот уже декор и акценты могут стать яркими "пятнами" в интерьере детской», — рассказала Кузнецова «Вечерней Москве».
Она также призвала выбирать для детской комнаты качественные, гипоаллергенные и безопасные материалы.
Также, по словам специалиста, в комнате ребёнка необходимо создать грамотное зонирование для учёбы и отдыха.
В свою очередь инвестиционный советник, финансовый и налоговый консультант Юлия Хайдер рассказала в беседе с «Москвой 24», как можно накопить на покупку квартиры для ребёнка.
Она посоветовала для начала примерно подсчитать, какая сумма и к какому году понадобится.
«Копить с минимальными рисками позволит банковский вклад, потому что он предполагает гарантированный возврат клиентам сумм до 1,4 миллиона рублей. При этом, если один вклад приблизился к этой отметке, можно открыть второй, но в другом банке», — пояснила Хайдер.
Тем не менее эксперт советует выбрать накопительный вклад, а не счет. При этом она предупредила, что вклад не стоит открывать на имя ребёнка, так как с 18 лет он сможет самостоятельно им распоряжаться и потратить все деньги по своему усмотрению.