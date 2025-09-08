Дизайнер рассказала, как сделать прихожую уютной и функциональной

08 сентября 2025, 21:33

Pravda.Ru: для прихожей лучше выбирать функциональную мебель в светлых тонах

Фото: iStock/RossHelen

Прихожая является тем пространством, которое человек видит первым, заходя в дом, оно должно быть уютным и не загромождённым мебелью, пишет Pravda.Ru.





Издание приводит слова дизайнера интерьеров Пии Капдевилы, которая советует не ставить в прихожей большие шкафы и полки, чтобы не превращать её в кладовку. Она предлагает выбирать узкую консоль или настенную полку для ключей и мелких предметов.



По словам Капдевилы, в коридоре следует установить хорошее освещение, зеркало и мебель в светлых тонах. Это поможет увеличить пространство. Украсить прихожую можно картинами и вазами, однако важно не переусердствовать, чтобы не перегрузить помещение.



Входная зона должна быть не только красивой, но и функциональной. Для этого здесь стоит разместить удобные вешалки для одежды и места хранения для обуви.



Тем временем в сети стал набирать популярность тренд на бетонные стены. Дизайнер интерьеров Андрей Орлов рассказал «Вечерней Москве», что такая тенденция появилась из-за усталости людей от бесконечных слоев обоев и краски.





«Чтобы такой интерьер выглядел красиво, важно помнить: бетонная стена — это не просто «оставить как есть». Поверхность нужно обработать. Обычно ее шлифуют, иногда наносят специальные пропитки, чтобы цвет был ровным и поверхность не пылила», — пояснил Орлов.