В Подмосковье стало проще узаконить перепланировку квартиры

24 июля 2025, 11:26

оригинал Фото: istockphoto.com/anatoliy_gleb

Онлайн-услугу по согласованию перепланировки помещения в многоквартирном доме, предоставляемую на госпортале Московской области, оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Теперь собственники жилья могут дать согласие на проведение работ в своём личном кабинете.





«Благодаря оптимизации можно также в онлайн-режиме узаконить перепланировку, сделанную ранее, и оформить акт на уже выполненные работы. Раньше для этого надо было идти в суд», — добавила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.