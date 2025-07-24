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В Подмосковье стало проще узаконить перепланировку квартиры

оригинал Фото: istockphoto.com/anatoliy_gleb

Онлайн-услугу по согласованию перепланировки помещения в многоквартирном доме, предоставляемую на госпортале Московской области, оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.



Теперь собственники жилья могут дать согласие на проведение работ в своём личном кабинете.

«Благодаря оптимизации можно также в онлайн-режиме узаконить перепланировку, сделанную ранее, и оформить акт на уже выполненные работы. Раньше для этого надо было идти в суд», — добавила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.
Кроме того, если при перепланировке образовались новые помещения или были изменены параметры уже существующих, теперь администрация муниципалитета самостоятельно внесет изменения в ЕГРН, поставит новые помещения на кадастровый учет и зарегистрирует право собственности в Росреестре.
Лев Каштанов

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