В Подмосковье стало проще узаконить перепланировку квартиры
Онлайн-услугу по согласованию перепланировки помещения в многоквартирном доме, предоставляемую на госпортале Московской области, оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Теперь собственники жилья могут дать согласие на проведение работ в своём личном кабинете.
«Благодаря оптимизации можно также в онлайн-режиме узаконить перепланировку, сделанную ранее, и оформить акт на уже выполненные работы. Раньше для этого надо было идти в суд», — добавила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.Кроме того, если при перепланировке образовались новые помещения или были изменены параметры уже существующих, теперь администрация муниципалитета самостоятельно внесет изменения в ЕГРН, поставит новые помещения на кадастровый учет и зарегистрирует право собственности в Росреестре.