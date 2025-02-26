Дизайнеры назвали семь цветов, которые могут сделать дом неуютным

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Цвет в интерьере влияет на настроение. При этом некоторые красивые оттенки могут создавать мрачную атмосферу в помещении.
Так, нежно-голубой может сделать комнату холодной и вызывать грусть. Тем не менее, синий цвет при правильном сочетании с более теплыми оттенками, способен создавать уют и вызывать спокойствие.
Шартрезно-зеленый является агрессивным, и может создавать дискомфорт. Чтобы избежать этого, лучше выбирать желтые оттенки зеленого. Такие цвета добавят радости и теплоты в квартире.
Тем временем шиферно-серый часто у людей ассоциируется с унынием и скукой. При этом тёмные серые цвета могут вызвать депрессию, при этом более теплые серые тона придают уют и нежность.
Черный цвет в основном ассоциируется с мраком и трауром. Этот цвет создает подавляющую атмосферу. Однако, если сочетать черный с элементами дерева или яркими акцентами, то он будет выглядеть элегантно и стильно.
А вот ярко-белый является универсальным цветом, но создает холодную атмосферу в доме. Для интерьера лучше выбирать кремовый оттенок, чтобы пространство казалось более уютным и гостеприимным.
Так, дизайнеры советуют сочетать эти цвета с теплыми оттенками или использовать их в небольших количествах.
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Шартрезно-зеленый является агрессивным, и может создавать дискомфорт. Чтобы избежать этого, лучше выбирать желтые оттенки зеленого. Такие цвета добавят радости и теплоты в квартире.
Тем временем шиферно-серый часто у людей ассоциируется с унынием и скукой. При этом тёмные серые цвета могут вызвать депрессию, при этом более теплые серые тона придают уют и нежность.
Фисташково-зеленый тоже может делать интерьер унылым. Но в сочетании с другими цветами он превращается становится гармоничным и сбалансированным.
«Грязно-коричневый часто воспринимается как мрачный и тяжелый. Но если использовать более теплые коричневые оттенки, например, коричный или мокко, они могут создать спокойную и комфортную атмосферу», — пишет Pravda.Ru.
Черный цвет в основном ассоциируется с мраком и трауром. Этот цвет создает подавляющую атмосферу. Однако, если сочетать черный с элементами дерева или яркими акцентами, то он будет выглядеть элегантно и стильно.
А вот ярко-белый является универсальным цветом, но создает холодную атмосферу в доме. Для интерьера лучше выбирать кремовый оттенок, чтобы пространство казалось более уютным и гостеприимным.
Так, дизайнеры советуют сочетать эти цвета с теплыми оттенками или использовать их в небольших количествах.
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Элина Позднякова