Стилист рассказала, как правильно носить джинсы с футболкой

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Джинсы с футболкой — довольно простой образ, который может выглядеть скучно, потому следует усложнять лук: выбирать футболку с принтом, надевать кардиган или жакет, либо добавлять аксессуары. Об этом рассказала стилист Юлия Герасимова. По ее словам, также лучше отказаться от неактуальных моделей — обтягивающих джинсов и облегающих футболок.
«Тем, кто хочет выглядеть выше и стройнее, не советую носить футболку навыпуск. Лучше заправлять ее в джинсы и добавлять ремень, тогда получится подчеркнуть линию талии и показать полную длину ног. Силуэт при этом будет выглядеть более гармоничным», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».В свою очередь разработчик парфюмерно-косметической продукции, эксперт Анастасия Фомина поделилась, как приручить сухие и ломкие волосы. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что для таких волос нужен четырехступенчатый уход — шампунь, кондиционер, маска и несмываемые продукты.
«Обладателям сухих и ломких локонов стоит выбрать маску с гиалуроновой кислотой в составе. Формулы с этим компонентом наполняют волосы влагой, из-за чего они становятся более плотными, напитанными и мягкими. Для укрепления локонов стоит подобрать средства с витаминами Е, В5, В3 — они помогут сократить ломкость», — пишет издание.
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