«Теория неожиданного красного»: стилист рассказала, как сделать эффектный образ

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Одиночные элементы гардероба красного цвета помогут сделать ахроматический образ эффектным и незабываемым. Об этом заявила стилист Ирина Понякина, отметив, что такой подход называется теорией «неожиданного красного». По ее словам, роль такого элемента может сыграть даже помада красного цвета.
«Ее смысл заключается в том, что, если добавить любую красную вещь — неважно, какого размера — в интерьер, в котором она ни с чем не сочетается, она станет в нем акцентом и пространство автоматически будет выглядеть лучше. <…> Такой несложный дизайнерский прием отлично работает и при составлении нарядов. И тут можно вспомнить прошлогодний тренд на красные колготки. Они особенно хорошо смотрелись в спокойном образе, например в ахроматических цветах», — поделилась эксперт в беседе с «Москвой 24».Тем временем ювелир Вадим Еременко рассказал, какие украшения сегодня в тренде. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист указал, что последнее время стали менее популярны ювелирные изделия из камней из-за их высокой цены. Спрос на искуственно выращенные драгоценные камни, наоборот, заметно вырос.
«Визуально они не отличаются от природных и зачастую даже имеют более высокий показатель чистоты. При этом их цена более доступная. А что касается каких-то «магических» свойств — я не уверен, что такие камни будут как-то особенно влиять на человека. Но люди все равно верят в их «волшебные» свойства», — пояснил ювелир.Читайте также:
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