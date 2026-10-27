Травматолог объяснил, почему после долгой поездки болит спина
Длительное сидение за рулем, неудобная посадка и дорожная тряска могут вызвать боль в спине. Об этом рассказал травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач высшей категории Виталий Скакун.
В беседе с «Газетой.Ru» доктор объяснил, что в сидячем положении нагрузка на поясничные межпозвонковые диски выше, чем стоя. При этом для питания дисков необходимо движение. Долгое сохранение одной позы заставляет мышцы постоянно работать без отдыха, что приводит к ноющей боли. На самочувствие водителя влияет и настройка кресла. Слишком низкое сиденье, откинутая спинка и удаленный руль лишают поясницу естественного изгиба. Человек тянет плечи вперед и может почувствовать боль в шее и между лопатками.
Дополнительное напряжение вызывают вибрация и стресс в пробках. Водитель крепко держит руль, а мышцы плеч и шеи остаются напряженными. Если до поездки человек провел весь день за офисным столом, его спина уже испытывает нагрузку. По словам Скакуна, общего безопасного срока непрерывной езды нет. В качестве ориентира он советует делать остановки каждые 1,5–2 часа. Во время перерыва стоит выйти из машины, пройтись 5–10 минут, несколько раз наклониться и потянуть мышцы бедер.
Перед дорогой врач рекомендует настроить кресло так, чтобы колени находились чуть ниже таза, а спинка занимала почти вертикальное положение. Под поясницу можно положить небольшой валик.
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