Травматолог объяснил, почему после долгой поездки болит спина

27 октября 2026, 10:25

Травматолог Скакун: долгая езда и тряска могут вызвать боль в спине

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Длительное сидение за рулем, неудобная посадка и дорожная тряска могут вызвать боль в спине. Об этом рассказал травматолог-ортопед клиники «Будь Здоров» на Сретенке, врач высшей категории Виталий Скакун.