DLBI: Мошенники публикуют фальшивые номера служб поддержки «Госуслуг»

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Мошенники не устают придумывать всё новые способы обмана доверчивых либо не слишком технически подготовленных россиян. Теперь аферисты начал подделывать справочные сайты публиковать на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг».
Об этом РИА Новости рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI. По словам специалистов, с помощью опубликованных фальшивых номеров поддержки жулики затем получают доступ к аккаунтам пользователей. Иногда мошенники рассылают смс-сообщения о якобы неудачной попытке входа или даже попытке взлома аккаунта, где также указывают фейковый номер службы поддержки.
Такие схемы опасны тем, что оператор мошеннического колл-центра общается с клиентом, который убеждён, что разговаривает со специалистом поддержки и готов выполнять указания аферистов. Специалисты подчёркивают, что пользователь легко может сам позаботиться о безопасности своих данных, сравнив телефон с тем, который указан на сайте «Госуслуг» и в дальнейшем пользоваться только им.
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Александр Бойцов