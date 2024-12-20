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Случайно ответил «ДА» и влез в кредит: раскрыта новая схема мошенничества по телефону

Киберсэкперт Седов объяснил, когда мошенники не смогут взять на вас кредит
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

У мошенников появилась новая обманная схема — якобы, достаточно взять трубку с незнакомого номера и сказать «да», как ты уже оказываешься должником по кредиту. Об этом редакции «Радио 1» рассказал один из читателей.
«Я взял трубку и вместо "алло", произнес "да". Тогда в телефоне послышалось «Ваш ответ записан». После этого был сброс, а мне стали поступать сообщения из банков и других социальных сетей с моим якобы подтверждением кредитов», — рассказал Валентин корреспонденту «Радио 1».

Директор по развитию Ростелеком-СОлар направление «Кибербезопасность для населения» Олег Седов в беседе с «Радио 1» заявил, что ни один банк не оформит кредит «по двум буквам алфавита».



«Попробуйте сходить в банк и оформить им кредит, там не все так просто, это решается другим способом. К тому же, один или два раза в год можно бесплатно обратиться в бюро кредитных историй и проверить свое состояние. Если мониторить это, то никакого риска не будет», — прокомментировал эксперт.

По его словам, сейчас необязательно вырезать голос в злоумышленных целях, потому что существуют голосовые дипфейки.

«Всегда неплохо убедиться, что другом конце провода тот, за кого он себя выдает. Просите доказательства, это не наши проблемы, если доказать не сможет. Такие вопросы — элемент финансовой культуры, грамотности и кибербезопасности», — порекомендовал специалист по кибербезопасности.

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«Свинство»: директор школы в Курской области резко ответил на пост Хинштейна
Директор школы Кондояниди резко ответил на пост врио курского главы Хинштейна
20 декабря 2024, 18:28

Александр Хинштейн (фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди резко ответил на пост врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о посещении пункта временного размещения (ПВР) в регионе. Об этом пишет местный портал «Друг для друга».
Отмечается, что в соцсети «ВКонтакте» Хинштейн опубликовал пост, в котором рассказывал об эвакуации школьников. Глава региона отметил, что Кондояниди вывез всех школьников, по несколько раз возвращался, рискуя жизнью, но сумел спасти всех.

Директор школы оставил комментарий под этим постом, в котором опроверг личное участие в эвакуации детей и потребовал удалить ложную информацию.

Кондояниди заявил, что не понимает, зачем вбрасывается такая информация, а также добавил, что никогда не приписывал себе чужие заслуги. После он назвал заявление Хинштейна «свинством».

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Минюст внёс журналистку Ивлеву-Йорк* в реестр иноагентов
20 декабря 2024, 18:18

Виктория Ивлева-Йорк* (Фото: РИА Новости/ Евгения Новоженина)

Минюст России внёс журналистку и фотографа Викторию Ивлеву-Йорк* в реестр иностранных агентов. Об этом говорилось на сайте министерства.
В обосновании подчёркивалось, что Ивлеву-Йорк* включили в реестр из-за её призывов финансово поддерживать Вооружённые силы Украины. Отмечалось, что журналистка создавала материалы для СМИ-иноагентов.

Ещё в перечень внесли блогера Ислама Белокиева*. Он распространял фейки о Вооружённых силах Российской Федерации. Адвокат Николай Полозов* оказался в реестре иностранных агентов за призывы к поддержке киевского режима и создания материалов для иноагентов. Блогера Хасана Узарова* внесли в перечень за идентичные нарушения, стало ясно по информации на сайте Минюста.

Ещё список иностранных агентов пополнил проект «Лаборатория университетской прозрачности»**.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Организация, выполняющая функции иностранного агента
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#рф
#иноагенты
#минюст рф
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Инспекторов подмосковного Минчистоты переоденут в новую форму
20 декабря 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Инспекторский состав Минчистоты будет носить новую форму. Её презентовали на итоговой встрече инспекторского и руководящего состава министерства в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Для сотрудников и сотрудниц ведомства предусмотрены парадно-выходная, повседневная и полевая форма одежды. Познакомиться с новыми образцами формы, эмблемой, цветовой гаммой, погонами и шевронами можно было с помощью интерактивных панелей. На выставке в ДПМО было также представлено обмундирование сотрудников предшествующих министерству ведомств», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что комплектами одежды с обновлённым дизайном весь инспекторский состав ведомства обеспечат в следующем году.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#дпмо
#инспектор
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Нейросеть выявила за неделю в Подмосковье свыше 1,3 тыс. нарушений уборки снега
20 декабря 2024, 18:11

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области искусственный интеллект выявил за неделю более 1,3 тыс. нарушений уборки снега. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«С приходом зимы мобильные комплексы переходят в режим фиксации «снежных» нарушений. За неделю было выявлено более 1 тыс. фактов невыполнения работ по уборке снега и свыше 300 снежных навалов на общественных пространствах и во дворах. Больше всего дефектов зафиксировали в Павловском Посаде Дзержинском, Котельниках, Солнечногорске и Королёве», – говорится в сообщении.
Нейросеть выявляет ненадлежащее состояние территорий и формирует задания, которые отправляются в работу профильным службам. Если навалы снега находятся у торговых объектов, убирать их должны владельцы магазинов, ларьков и ярмарок.

Нарушения во дворах и общественных местах передаются в работу управляющим компаниям и муниципальным бюджетным учреждениям по содержанию территорий.

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#минчистоты
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#московская область
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#ук
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Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества
20 декабря 2024, 18:10

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На заседании Госсовета по вопросам поддержки семей президент России Владимир Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества.
«В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы, в связи с этим предлагаю объявить 2025-й год Годом защитника Отечества», — сказал глава государства.
В ходе прямой линии 19 декабря Владимир Путин рассказал, что фонд «Защитники Отечества» был создан для поддержки военных, которые ушли со службы, однако нуждаются во внимании государства.

По словам президента, в фонде ищут индивидуальный подход к каждой ситуации. Там решаются вопросы социального характера, выплат и другие.

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#россия
#президент
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Цискаридзе: балет «Щелкунчик» Большого театра смотреть невозможно
20 декабря 2024, 17:56

Николай Цискаридзе (Фото: kremlin.ru)

Народный артист, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе высказался о балете «Щелкунчик» в Большом театре. Его слова передал «360.ru».
««Щелкунчик» Большого театра смотреть невозможно. Это не имеет никакого отношения к тому настоящему «Щелкунчику», который там должен быть», — подчеркнул Николай Цискаридзе.

Звезда балета обратил внимание на то, что в Российской Федерации спектакль показывают в прямом эфире уже как 60 лет.

«Ничего нового никто не увидит. Увидят просто очень плохой состав», — добавил Николай Цискаридзе.

Народный артист подчеркнул, что в Большом театре нет людей, способных отрепетировать данный спектакль.

Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьев заявил, что Большой театр продает лишь часть билетов по цене в 400 тысяч рублей, так как они предназначены для богатых предпринимателей, миллиардеров.

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#депутат
#артист
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Каширские школьники участвуют в образовательных программах Центра «Взлёт»
20 декабря 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширские учащиеся активно участвуют в подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников, демонстрирующих успехи в общеобразовательных предметах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Профильные программы по 24 предметам проводит образовательный Центр «Взлёт» в структуре АНО «Гимназия им. Е.М. Примакова».
«Каширские школьники принимают активное участие в образовательных сменах в очном и дистанционном форматах. На декабрьские смены по праву, обществознанию и искусству были приглашены 19 учащихся из школ №2, 3, 7, 9. Участники программ могут качественно подготовиться ко всем этапам олимпиады», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Как отметили в пресс-службе, формируя олимпиадное сообщество, тренеры-педагоги решают образовательные задачи и работают над развитием командного духа участников профильных смен.

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#кашира
#школьники
#олимпиада
#образование
#подмосковье
#московская область
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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более тысячи ям
20 декабря 2024, 17:42

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше тысячи дефектов асфальтового покрытия ликвидировали на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонтные работы на региональных дорогах проводили специалисты Мосавтодора, за неделю они отремонтировали около 480 участков с дефектами. А на муниципальных дорогах было устранено около 550 дефектов», — отмечается в сообщении.
Больше всего ям на региональных дорогах заделали в Ликино-Дулёве, Орехово-Зуеве, а также в округах Шатура, Егорьевск и Воскресенск. По ликвидации ям на муниципальных дорогах наибольший объём работ провели в Химках, Раменском и Наро-Фоминском округах.

В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт на подмосковных дорогах проводится круглый год.

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#московская область
#подмосковье
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Старшеклассники из Ташкентской области побывали на Красной площади
20 декабря 2024, 17:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Делегация школьников из Узбекистана, совершающая поездку по Подмосковью, побывала на Красной площади в столице. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В пятидневную поездку в регион отправились активные и одарённые подростки 15-17 лет из школ Ташкентской области. 36 из них изучают русский язык, многие увлекаются русской культурой и литературой.



«Это ученики девятых, 10-х и 11-х классов, которые участвовали во всевозможных олимпиадах и спартакиадах, имеют награды. 40 учеников 22 районов Ташкентской области приехали по специальной программе. Их сопровождают семь преподавателей. Мы благодарны организаторам этой поездки со стороны Узбекистана и со стороны России. Они дали возможность школьникам познакомиться с русской культурой, с тем, как учатся российские дети», – сказала учитель русского языка Мавжуда Пардаева.



Ребята побывали у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Экскурсовод рассказала им об истории Московского кремля, его музеев и самой Красной площади. Затем школьники посетили новогоднюю ярмарку в ГУМе, приобрели праздничные подарки и сувениры, попробовали знаменитое фирменное мороженое в стаканчиках.



Для детей из Узбекистана в Московском регионе подготовили обширную программу. До этого школьники побывали в Звенигородском историко-художественном музее, в Звенигородском манеже. В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке они посетили музей «Дорога Памяти» и Главный храм Вооружённых сил России.


Помимо этого, старшеклассники из Ташкенской области приняли участие в мастер-классах на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, побывали в гостях у ровесников из Одинцовского «Десятого лицея», осмотрели Технопарк им. П.Л. Капицы и другие интересные места.

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