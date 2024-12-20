Случайно ответил «ДА» и влез в кредит: раскрыта новая схема мошенничества по телефону

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У мошенников появилась новая обманная схема — якобы, достаточно взять трубку с незнакомого номера и сказать «да», как ты уже оказываешься должником по кредиту. Об этом редакции «Радио 1» рассказал один из читателей.
«Я взял трубку и вместо "алло", произнес "да". Тогда в телефоне послышалось «Ваш ответ записан». После этого был сброс, а мне стали поступать сообщения из банков и других социальных сетей с моим якобы подтверждением кредитов», — рассказал Валентин корреспонденту «Радио 1».
Директор по развитию Ростелеком-СОлар направление «Кибербезопасность для населения» Олег Седов в беседе с «Радио 1» заявил, что ни один банк не оформит кредит «по двум буквам алфавита».
«Попробуйте сходить в банк и оформить им кредит, там не все так просто, это решается другим способом. К тому же, один или два раза в год можно бесплатно обратиться в бюро кредитных историй и проверить свое состояние. Если мониторить это, то никакого риска не будет», — прокомментировал эксперт.
По его словам, сейчас необязательно вырезать голос в злоумышленных целях, потому что существуют голосовые дипфейки.
«Всегда неплохо убедиться, что другом конце провода тот, за кого он себя выдает. Просите доказательства, это не наши проблемы, если доказать не сможет. Такие вопросы — элемент финансовой культуры, грамотности и кибербезопасности», — порекомендовал специалист по кибербезопасности.
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Анастасия Бондарева