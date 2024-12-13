Россиян предупредили о новом способе мошенничества в Telegram

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В Telegram активизировались мошенники, предлагающие россиянам заработать, ставя лайки на товары в онлайн-магазине известного бренда. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает корреспондент агентства, злоумышленник представляется сотрудником «Яндекса» и обещает 400 рублей за пять кликов «Мне нравится». Утверждается, что в день можно заработать до 8,2 тысячи рублей, а задания можно выполнять в течение десяти дней.
В ходе общения мошенник запрашивает возраст пользователя и обещает, что менеджер свяжется с ним для дальнейших инструкций. Первоначально жертве действительно переводят небольшую сумму за выполненные задания. Однако на следующий день предлагаются более сложные задания, включая покупку товара с обещанием возврата средств с процентами. На практике жертвы переводят деньги злоумышленникам и теряют их. Эксперт «Лаборатории Касперского» предупреждает о рисках подобных схем и призывают пользователей быть осторожными.
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили о том, что мошенники активно создают поддельные сайты для обмана пользователей при пополнении баланса «Тройки» и карты москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В ходе общения мошенник запрашивает возраст пользователя и обещает, что менеджер свяжется с ним для дальнейших инструкций. Первоначально жертве действительно переводят небольшую сумму за выполненные задания. Однако на следующий день предлагаются более сложные задания, включая покупку товара с обещанием возврата средств с процентами. На практике жертвы переводят деньги злоумышленникам и теряют их. Эксперт «Лаборатории Касперского» предупреждает о рисках подобных схем и призывают пользователей быть осторожными.
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили о том, что мошенники активно создают поддельные сайты для обмана пользователей при пополнении баланса «Тройки» и карты москвича. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова