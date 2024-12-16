В Москве задержали мошенника-гастролера, который помогал обмануть актрису Рязанову

Раиса Рязанова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова).
В Москве задержали одного из актёров-гастролёров, который помогал обмануть актрису Раису Рязанову — она известна по фильму «Москва слезам не верит», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Телеграм-канале.
Задержанного 44-летнего жителя Новосибирска нашли в хостеле. Он поделился, что отдал деньги иному участнику криминальной схемы, когда получил 45 тысяч рублей в качестве вознаграждения.
Мошенники выманили 4 млн рублей у актрисы Раисы Рязановой. Артистке позвонил мошенник, представившийся правоохранителем. Он сказал, что средства на ее банковских счетах могут использовать для финансирования экстремизма и терроризма. Чтобы не допустить подобного, нужно обналичить деньги и передать их для хранения в Центральный банк РФ.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотренно частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту заключили под стражу, отметила официальный представитель МВД.
Читайте также:
Звезда «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова госпитализирована в Москве
Жуков обратился к председателю СК РФ с просьбой о содействии в суде
Приставы и ФНС объявили в розыск солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева
Мошенники выманили 4 млн рублей у актрисы Раисы Рязановой. Артистке позвонил мошенник, представившийся правоохранителем. Он сказал, что средства на ее банковских счетах могут использовать для финансирования экстремизма и терроризма. Чтобы не допустить подобного, нужно обналичить деньги и передать их для хранения в Центральный банк РФ.
«Женщина сняла со своих счетов 4 млн рублей и в условленном месте передала их незнакомцу, который назвал кодовую фразу. Через некоторое время актриса поняла, что стала жертвой мошенников», — подчеркнула Ирина Волк.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотренно частью 4 статьи 159 УК РФ. Фигуранту заключили под стражу, отметила официальный представитель МВД.
Читайте также:
Звезда «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова госпитализирована в Москве
Жуков обратился к председателю СК РФ с просьбой о содействии в суде
Приставы и ФНС объявили в розыск солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева
Ольга Енгалычева