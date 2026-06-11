Длительная вспышка на Солнце может усилить магнитные бури 12–13 июня

11 июня 2026, 10:52

Фото: сгенерировано с помощью ИИ GigaChat

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях уровня G1 12 и 13 июня. По оценке специалистов, продолжительная вспышка на Солнце усилит влияние корональной дыры. Информация появилась в Telegram-канале организации.