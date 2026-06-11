Длительная вспышка на Солнце может усилить магнитные бури 12–13 июня
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредила о возможных слабых магнитных бурях уровня G1 12 и 13 июня. По оценке специалистов, продолжительная вспышка на Солнце усилит влияние корональной дыры. Информация появилась в Telegram-канале организации.
В лаборатории уточнили, что июнь 2026 года пока проходит спокойно с точки зрения солнечной и геомагнитной активности. За первые десять дней месяца возмущения и бури зарегистрировали лишь в течение двух суток. Специалисты отметили, что ухудшение геомагнитной обстановки из-за корональной дыры ожидали заранее. Теперь к этому фактору, по их оценке, может добавиться слабый выброс плазмы после длительной утренней вспышки. Он должен достичь Земли 13 июня.
В лаборатории подчеркнули, что по отдельности корональная дыра и вспышка не выглядят сильными. Однако их суммарного воздействия, как ожидают специалисты, хватит для слабой магнитной бури.
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