Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру в жару
Проветривать квартиру в летнее время стоит рано утром и поздно вечером. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости специалист по клинингу сервиса «Профи.ру» Дарья Шухтуева.
Летом квартиру следует проветривать дважды в день — ранним утром и поздним вечером, когда температура воздуха еще не поднялась. По ее словам, оптимальное время для этого — от 15 до 30 минут.
Шухтуева подчеркнула, что проветривание в эти часы способствует поступлению свежего воздуха в помещение и поддержанию здорового микроклимата. Также благоприятное время для проветривания — после дождя или грозы.
Эксперт рекомендовала закрывать окна в сильную жару. Для дополнительного сохранения прохлады в комнате можно использовать плотные шторы, жалюзи и другие средства защиты от солнечных лучей, добавила Шухтуева.
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