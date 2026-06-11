Россиянам рассказали, как правильно проветривать квартиру в жару

11 июня 2026, 10:03

Шухтуева: проветривать квартиру в жару стоит рано утром и поздно вечером

Фото: iStock/brizmaker

Проветривать квартиру в летнее время стоит рано утром и поздно вечером. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости специалист по клинингу сервиса «Профи.ру» Дарья Шухтуева.