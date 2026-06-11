Роды в VR-очках стали проводить в России
В России начали проводить роды в VR-очках. Об этом пишет Baza.
Технологию используют не для развлечения, а в терапевтических целях, чтобы облегчить боль. Во время схваток женщина надевает VR-очки, где видит успокаивающие пейзажи: море, лес, закат или горы. Иногда эти изображения сопровождаются голосовыми медитациями, дыхательными упражнениями или гипнозом.
Соответствующую разработку уже внедряют в государственные родильные дома. Например, в Томске родильный дом имени Семашко закупил VR-очки и предлагает их пациенткам как способ обезболивания без лекарств. Этот метод особенно полезен для женщин, которым противопоказана эпидуральная анестезия.
Мария Ф., родившая в VR-очках, рассказала, что ей предложили использовать устройство бесплатно во время схваток. Она погружалась в виртуальный океан, рассматривая рыб, рифы и скатов. Женщина отметила, что голосовые инструкции и визуальные образы помогли ей расслабиться и сосредоточиться на дыхании, а не на страхе перед схватками. Она также сказала, что может использовать очки сколько угодно, но ей хватило получаса, чтобы облегчить боль.
Однако уже появились первые жалобы. Многие женщины считают, что очки неудобны: тяжелая гарнитура давит на лицо и нос, особенно при длительном использовании.
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