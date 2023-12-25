Для акции «Подари вторую жизнь своей ёлке!» в Подмосковье обустроят 300 площадок

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Московской области с 15 января по 15 февраля будет проходить акция «Подари вторую жизнь своей ёлке!», сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. В 2024 году планируют организовать около 300 площадок для сбора новогодних деревьев, ожидается рекордное количество участников.
Акция проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание жителей региона к раздельному сбору отходов и стимулировать повышение экологической грамотности. С каждым годом количество участников в регионе увеличивается. С 2019 по 2022 годы жители доставили в точки сбора около 100 тыс деревьев. В начале 2024 года ожидается рекордный объём сданных на утилизацию деревьев – более 40 тыс.
Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь!» проходит в Подмосковье шестой год подряд в рамках нацпроекта «Экология». Мероприятие организуется для предотвращения навалов сезонных крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках.
В Московской области натуральные новогодние деревья, которые остались нераспроданными или использовались для украшения на улице, традиционно направляют на корм животным – козам, овцам и лошадям. Подсохшие после использования в помещениях деревья обычно дробят специальной техникой. Полученная щепа может использоваться для благоустройства парков и природных территорий, при создании лыжных трасс, в сельском хозяйстве, при отсыпке клумб, в зоопарках, на фермах и в центрах реабилитации диких животных для обустройства подстилки в вольерах, а также в производстве наполнителей для туалетов домашних питомцев.
Адреса площадок для сбора использованных новогодних ёлок жители Московской области могут найти на сайтах Министерства ЖКХ, двабака.рф, мегабак.рф, Ассоциации председателей советов МКД, а также Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.
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Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь!» проходит в Подмосковье шестой год подряд в рамках нацпроекта «Экология». Мероприятие организуется для предотвращения навалов сезонных крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках.
«Председатели советов многоквартирных домов обязательно примут участие в акции. Они доведут до всех жильцов информацию о местах размещения ближайших площадок, куда после праздника можно будет отнести деревья, чтобы не перегружать контейнерные площадки. Мероприятие помогает жителям экологически грамотно мыслить», – сказала председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД в Московской области Олеся Тыщенко.Пилотная акция началась в 2019 году с 10 площадок, и они сразу стали популярны.
«Ежегодны мы с Министерством ЖКХ организуем брендированные площадки для сбора ёлок. Наша общественная организация следит, чтобы ёлки отвозились на переработку, находим фермеров, которые используют новогодние деревья для корма животных», – рассказала председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области Лилия Белова.
В Московской области натуральные новогодние деревья, которые остались нераспроданными или использовались для украшения на улице, традиционно направляют на корм животным – козам, овцам и лошадям. Подсохшие после использования в помещениях деревья обычно дробят специальной техникой. Полученная щепа может использоваться для благоустройства парков и природных территорий, при создании лыжных трасс, в сельском хозяйстве, при отсыпке клумб, в зоопарках, на фермах и в центрах реабилитации диких животных для обустройства подстилки в вольерах, а также в производстве наполнителей для туалетов домашних питомцев.
Адреса площадок для сбора использованных новогодних ёлок жители Московской области могут найти на сайтах Министерства ЖКХ, двабака.рф, мегабак.рф, Ассоциации председателей советов МКД, а также Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области.
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Лора Луганская