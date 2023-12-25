Губернатор Воробьёв исполнит новогодние желания трёх юных жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Глава региона снял с новогоднего дерева три шара, на которых свои заветные мечты написали Саша из Богородского округа, Матвей из Ивантеевки и Дима из Балашихи.
«Каждый год мы наряжаем Ёлку желаний. Главная задача – чтобы любой мог внести свою лепту, помочь тому, кто в этом очень нуждается, сделать маленькое чудо. Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мы вместе с Дедом Морозом обязательно исполним мечты ребят», – пообещал губернатор.11-летний Саша в ближайшее время сможет полетать на вертолёте. 14-летний Дима получит в подарок шведскую стенку, а восьмилетний Матвей попробует себя в роли танкиста. Его мама Юлия – офицер группы военно-патриотической подготовки. После участия в спецоперации она получила звание ветерана боевых действий.
Акция проводится в России с 2018 года. За пять лет её существования удалось исполнить желания более 106 тыс детей.
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