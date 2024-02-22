Для армии России произведены первые морские дроны-камикадзе

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Для Вооружённых сил РФ произведены первые отечественные дроны-камикадзе с искусственным интеллектом. Их серийное производство планируется начать летом нынешнего года.
В настоящее время черновой образец дрона уже испытывают на реках и озёрах. Специалисты говорят, что осталось немного «довести до ума» программное обеспечение и подработать две-три детали. Примечательно, что стоимость сложного аппарата составляет всего один миллион рублей. Предполагается, что зоной его применения может стать акватория Чёрного моря.
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Александр Бойцов