Для бизнесменов Подмосковья проведут вебинар по защите от телефонных мошенников

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Вебинар «Телефонное мошенничество. Как обезопасить себя и свои деньги» проведут для подмосковных предпринимателей 10 октября, занятие организуют по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва, сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.
Кроме того, на вебинаре расскажут о том, что делать, если мошенники оформили на вас кредит или завладели имуществом, а также можно ли вернуть свои активы и как это сделать.«Участникам вебинара расскажут о новых видах мошенничества, о том, как защитить себя и свои деньги, а также как вести себя, если звонящие представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков или компаний сотовой связи», — говорится в сообщении.
Вебинар проведёт адвокат Вероника Полякова, специализирующаяся на экономических преступлениях и защите по уголовным делам.
Регистрация на вебинар — по ссылке.
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