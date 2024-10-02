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В МВД рассказали, как мошенники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах»

02 октября 2024, 18:05

Видео: МВД России

Единый портал «Госуслуги» на сегодняшний день является незаменимым сервисом. С его помощью него можно решить многие проблемы, не выходя из дома: записаться на прием к врачу, заплатить госпошлину или услуги ЖКХ, подать заявку на оформление загранпаспорта и многое другое. В МВД России рассказали о правилах, которые помогут не стать жертвой преступников.
Отмечается, что зачастую злоумышленники стремятся получить доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах». Аферисты звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками МФЦ. Они говорят о том, что человеку пришло электронное письмо, для доступа к которому необходимо назвать код из смс.

Если сообщить мошенникам код, то они получат доступ к личному кабинету и всем конфиденциальным данным на портале. Затем преступники поменяют пароль на «Госуслугах» и будут действовать от лица пострадавшего. Среди таких действий может быть незаконное оформление кредита.



В ведомстве предупреждают о том, что никогда и никому нельзя сообщать коды из смс и пуш-уведомлений. Важно помнить, что сотрудники МФЦ не обзванивают россиян. Однако если вы сомневаетесь, что вам звонит сотрудник государственных органов — положите трубку и перезвоните по телефону организации, указанному на официальном сайте.

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Мытищинские волонтёры стали призёрами регионального этапа премии #МыВместе
02 октября 2024, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Волонтёры из Мытищ вошли в число призёров регионального этапа международной премии #МыВместе. Церемония награждения победителей прошла в Доме правительства Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Отряд волонтеров из мытищинской школы №24 под руководством советника директора по воспитанию Кристины Колочевой занял третье место в номинации «Помощь людям». Они представили проект «Частичку сердца отдавать пожилому», – говорится в сообщении.
Как напомнили в администрации, цель проекта #МыВместе – поддержка социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.

Вручение премии проводит по поручению президента проводить Росмолодёжь, а оператором выступает Ассоциация Добро.рф. В 2024 году на конкурсе было подано порядка 1 тыс. заявок. Дипломы призёров получили более 50 активистов и организаций, реализующих свои проекты в Подмосковье.

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#московская область
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В Подмосковье начались пробные пуски отопления в дома
02 октября 2024, 17:44

Пресс-служба Минтера МО

Пробная подача тепла в многоквартирные дома началась в Московской области, работы проводятся для проверки исправности систем теплоснабжения, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Пробные подачи тепла в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду необходимы для того, чтобы своевременно вывить все недочеты и неисправности, а также с целью проверки заполненности систем и давления», — отметил зампред правительства Московской области — глава регионального министерства Владислав Мурашов.
Он добавил, что в каждом подмосковном округе запуск системы отопления проводится по графику, утвержденному администрацией.

В министерстве добавили, что узнать дату включения отопления в своём доме жители Московской области могут через онлайн-карту или с помощью чат-бота.

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#московская область
#подмосковье
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На 15 дорогах Московской области удалили несанкционированные граффити и рекламу
02 октября 2024, 17:43

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Сотрудники Мосавтодора удалили незаконную рекламу и граффити с пятнадцати дорог в тринадцати населённых пунктах на объектах дорожной инфраструктуры, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Рабочие очистили дорожные знаки от граффити на улицах:

  • Девичье Поле в Коломне;
  • Аэропортовской в Лобне;
  • Парковой в Долгопрудном;
  • Колхозной в Долгопрудном;
  • а также на Павшинском мосту в Красногорске.
Реклама была удалена со знаков на улице Московской во Фрязине.

Кроме того, от вандальных надписей были очищены остановочные павильоны на улицах:

  • Транспортной в Реутове;
  • Советской Конституции в Ногинске Богородского округа;
  • Жилинской в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорска;
  • Дружной в посёлке дома отдыха Бекасово Наро-Фоминского округа;
  • и на дороге в квартале Свистуха в Химках и на Каширском шоссе в Домодедово.
Работники Мосавтодора убрали несанкционированную рекламу на автобусных остановках на улице Нагорной в Долгопрудном, на улице Ленина в Озёрах и на Рогачёвском шоссе в посёлке совхоза Останкино Дмитровского округа.

Министерство транспорта Московской области призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это является правонарушением и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

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Путин приехал на открытие колледжа операторов БПЛА в парк «Руднево» в Москве
02 октября 2024, 17:41

Фото: сайт Кремля

Открытие инновационного колледжа операторов дронов в индустриальном парке «Руднево» в Москве оценил президент России Владимир Путин. Там же присутствуют градоначальник Сергей Собянин и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Индустриальный парк «Руднево» — это первое инновационное образовательное пространство, где готовят квалифицированных кадров, учитывая потребности столичной экономики.

Здесь будут готовить профессионалов для авиационной промышленности, включая беспилотные системы и различные сферы производства. Такие как: машиностроение, электроника, производственная автоматизация. В год пройти подготовку смогут свыше трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более четырех сотен жителей Войковского района столицы переезжают в рамках программы реновации.

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#колледжи
#бпла
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Объявлен старт онлайн-курса «Непрерывное экологическое образование и просвещение»
02 октября 2024, 17:28

Фото: istockphoto / Umnat Seebuaphan

Стартовал новый бесплатный онлайн-курс под названием «Непрерывное экологическое образование и просвещение», сообщает Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА».
Курс предназначен для формирования экологической культуры и станет полезным всем, кто заинтересован в образовательной деятельности в области экологии, включая работников сферы образования, СМИ, бизнеса и организаций культуры.

«Для того, чтобы мы как общество смогли преодолеть серьезныйэкологический кризис и сохранить дикую природу, очень важно заниматьсянепрерывным экологическим образованием и просвещением – с ранних лет идо зрелого возраста. Важно, чтобы в этот процесс включались не толькошколы и вузы, но и СМИ, бизнес, организации культуры. Наш курс обучаетинструментам и форматам, которые будут полезны всем, кто хочетзаниматься формированием экологической культуры и вовлечением людей вэкологически ответственное поведение», — рассказала директор Движения «ЭКА» Елена Горохова.
В рамках курса участники смогут познакомиться с такими темами, как:

  • развитие системы непрерывного экологического образования в России;
  • понятие экологического мышления и методы его развития у различных возрастных групп;
  • современные форматы и инструменты для экологического образования и просвещения;
  • структура модели экологической грамотности;
  • советы по созданию «зеленой» организации.
Курс состоит из 10 модулей и рассчитан на 16 часов обучения. Каждый урок включает видеоматериалы, текстовые описания, дополнительные ресурсы и короткие тесты для закрепления знаний. После успешного завершения всех уроков участники смогут получить сертификат от Движения ЭКА.

Кроме того, есть возможность повышения квалификации и получения удостоверения, что может значительно улучшить профессиональные навыки и конкурентоспособность на рынке труда.

Присоединиться к обучению можно платформе Ecowiki.ru.

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Подмосковье поучаствует во Всероссийской творческой лаборатории «Динамика»
02 октября 2024, 17:21

Фото: istockphoto/Meledaak

Всероссийская творческая лаборатория авторов музыки «Динамика» состоится в период с 7 по 10 ноября в Арт-резиденции «Высота». Как сообщили в Министерстве молодежной политики Нижегородской области, принять участие в мероприятии может молодежь от 18 до 35 лет.
Предусмотрено пять направлений, в которых смогут показать себя конкурсанты: «вокалисты», «саундпродюсеры», «битмейкеры», «авторы музыки», «авторы текстов».

Будущие молодые музыканты увидят успешных бизнесменов в сфере музыки как региона, так и всей страны.

«У молодых исполнителей и авторов песен будет возможность презентации демоверсий своих композиций партнёрам проекта с целью дальнейшего продвижения работ на музыкальные площадки», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются до 15 октября включительно.

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#россия
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#музыка
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Преподаватель колледжа «Подмосковье» стал призёром конкурса «Мастер года»
02 октября 2024, 17:13

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Светослав Масанин, преподающий в колледже «Подмосковье», вошёл в десятку лучших и стал призёром всероссийского конкурса «Мастер года», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Подмосковье богато талантами в разных сферах деятельности. Победа в конкурсе такого масштаба снова доказала профессионализм и мастерство наших педагогов. Поздравляю Светослава с таким высоким результатом», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Конкурсной работой Светослава Масанина стал урок на тему «Предхирургическая обработка раны», в ходе которого педагог показал, как ухаживать за ранеными в экстремальных условиях, оказывать первую помощь в условиях дымовой завесы и провести хирургическое вмешательство с использованием VR-очков.

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#подмосковье
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2 октября в Рузе открылась Центральная библиотека
02 октября 2024, 17:07

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

2 октября в Рузе открылась Центральная библиотека после капитального ремонта. Это первая из пяти библиотек региона, созданных в рамках программы модернизации библиотек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Региональная программа по созданию модельных библиотек, первым результатом которой стало открытие Центральной библиотеки в Рузе, предполагает обновление центральных библиотек в каждом городском округе Подмосковья. В этом году проект реализуется в библиотеках пяти городов: Рузы, Долгопрудного, Лыткарино, Пущино и Чехова. Все они примут первых посетителей до конца года», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Концепция дизайна Центральных библиотек основана на локальном Культурном коде, связанном с Домом творчества писателей в Малеевке, где в конце XIX–XX веков находился центр литературной жизни Подмосковья. Здесь бывали такие известные писатели и поэты, как Пришвин, Ахматова, Вознесенский, Рождественский, Евтушенко и другие.

Читатели смогут посещать литературные и художественные студии, творческие мастерские, занятия каллиграфией, игротеки и развивающие занятия для детей дошкольного возраста. Основная цель модельной библиотеки — раскрытие культурной идентичности города и актуализация его наследия.

На церемонии открытия присутствовали заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков, глава Рузского городского округа Николай Пархоменко, директор Губернской библиотеки Елена Замышляйченко.

Директор Центральной библиотеки Рузского городского округа Новелла Любина провела экскурсию по обновлённым залам, показала интерактивные стенды и рассказала о новых цифровых возможностях библиотеки.

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Аграрии Подмосковья собрали свыше 1,8 тонны урожая плодово и ягодных культур
02 октября 2024, 16:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области расположено более 20 сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на выращивании плодово-ягодных культур. Среди них представлены такие виды растений, как земляника садовая, малина, голубика, вишня, красная и чёрная смородина, крыжовник, алыча, жимолость, яблони и груши, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом сезоне местные аграрии собрали более 1800 тонн плодовых и ягодных культур с общей площади свыше 269 гектаров.

Валовой сбор ягод превысил 1116 тонн, из которых более 500 тонн составила земляника садовая, собранная с 172 гектаров.

Урожай семечковых культур, включая яблоки и груши, составил около 613 тонн с 77 гектаров. Также было собрано 8,6 тонны косточковых культур с 20 гектаров. На зимнее хранение заложили 251 тонну плодовых культур.

В Коломне собрали 469 тонн плодовых и ягодных культур.

В Луховицах валовой сбор ягодных культур превысил 165 тонн.

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#московская область
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