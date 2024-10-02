В МВД рассказали, как мошенники могут получить доступ к аккаунту на «Госуслугах»

Видео: МВД России
Единый портал «Госуслуги» на сегодняшний день является незаменимым сервисом. С его помощью него можно решить многие проблемы, не выходя из дома: записаться на прием к врачу, заплатить госпошлину или услуги ЖКХ, подать заявку на оформление загранпаспорта и многое другое. В МВД России рассказали о правилах, которые помогут не стать жертвой преступников.
Отмечается, что зачастую злоумышленники стремятся получить доступ к личным кабинетам граждан на «Госуслугах». Аферисты звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками МФЦ. Они говорят о том, что человеку пришло электронное письмо, для доступа к которому необходимо назвать код из смс.
Если сообщить мошенникам код, то они получат доступ к личному кабинету и всем конфиденциальным данным на портале. Затем преступники поменяют пароль на «Госуслугах» и будут действовать от лица пострадавшего. Среди таких действий может быть незаконное оформление кредита.
В ведомстве предупреждают о том, что никогда и никому нельзя сообщать коды из смс и пуш-уведомлений. Важно помнить, что сотрудники МФЦ не обзванивают россиян. Однако если вы сомневаетесь, что вам звонит сотрудник государственных органов — положите трубку и перезвоните по телефону организации, указанному на официальном сайте.
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Если сообщить мошенникам код, то они получат доступ к личному кабинету и всем конфиденциальным данным на портале. Затем преступники поменяют пароль на «Госуслугах» и будут действовать от лица пострадавшего. Среди таких действий может быть незаконное оформление кредита.
В ведомстве предупреждают о том, что никогда и никому нельзя сообщать коды из смс и пуш-уведомлений. Важно помнить, что сотрудники МФЦ не обзванивают россиян. Однако если вы сомневаетесь, что вам звонит сотрудник государственных органов — положите трубку и перезвоните по телефону организации, указанному на официальном сайте.
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Екатерина Коршунова