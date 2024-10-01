Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенников

Фото: istockphoto / Ton Photograph
В новой схеме мошенничества злоумышленники выдают себя за сотрудников Росфинмониторинга, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
если вам поступил звонок или сообщение, не вступайте в диалог; если вас просят перевести деньги на какой-либо счёт, не делайте этого; не переходите по подозрительным ссылкам в SMS-сообщениях.
Что делать, если взломали почту на gmail — советы экспертов
Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
«Ищут себе жертву»: Автоюрист рассказал, как не попасть в автоподставу
Дайана Хусинова