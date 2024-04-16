Для будущей развязки на трассе М-1 «Беларусь» в Рузе установили опоры разворотной петли

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Транспортную развязку строят на пересечении трассы М-1 «Беларусь» с Московским большим кольцом на территории Рузского городского округа, в настоящее время установлены все опоры для разворотной петли и проделан ещё ряд работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«В настоящее время строители завершили устройство опор разворотной петли и полностью переустроили линии связи. Кроме того, проделана большая часть работ по монтажу очистных сооружений. Сейчас на объекте ведутся земляные работы, строительство подходов к развязке и двух пешеходных переходов — подземного и надземного», — говорится в сообщении.Развязка повысит безопасность дорожного движения на участке и увеличит пропускную способность обеих трасс, так как можно будет убрать светофоры. Сдать развязку в эксплуатацию планируется в будущем году.
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Лев Каштанов