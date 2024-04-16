На трассе М-11 «Нева» увеличили разрешённую скорость

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Скоростной режим изменили на участке федеральной трассы М-11 «Нева» от 59 км в Подмосковье до Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На указанном участке трассы водители легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн вновь смогут развивать скорость в 130 километров в час», — говорится в сообщении.Напомним, 7 ноября минувшего года разрешённая скорость на трассе была снижена до 110 километров в час. Ограничение было введено для обеспечения большей безопасности движения в зимнее время.
Отмечается также, что изменение скоростного режима коснулись и ряда участков на трассе М-4 «Дон». В частности, в Тульской области с 296 по 322 км в обход Ефремова, а также в Ростовской области с 1091 по 1119 км максимальную разрешённую скорость повысили с 90 до 110 километров в час.
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Лев Каштанов