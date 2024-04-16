На дорогах Подмосковья установят более 10 тыс. знаков направления поворота

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 10 тысяч знаков-шевронов, указывающих направление поворота, установят на потенциально опасных участках региональных дорог в 39 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Продолжаем обустройство крутых виражей и поворотов с радиусом поворота не менее 30 метров знаками направления поворота. К осени установим шевроны на 600 участках дорог», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что больше всего опасных участков оборудуют знаками направления поворота в Одинцовском округе, Солнечногорске и Сергиевом Посаде — там установят в общей сложности около 5 тысяч шевронов.
В министерстве отметили, что с 2020 года на подмосковных дорогах установили свыше 35 тысяч знаков направления поворота.
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