Предсказуемость и доверие: Топ-4 признака того, что собака счастлива с вами

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Собаки не могут рассказать хозяину, что их не устраивает. Они умеют подавать сигналы, которые не всегда правильно считывает собаковод. Когда нам комфортно рядом с другим человеком, мы можем выражать свои чувства словами, но как понять, что собаке комфортно жить со своим хозяином? Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«Когда собаке с вами комфортно, она доверяет и ориентируется на вас. Питомцу не нужно нервничать, потому что жизнь с хозяином предсказуема: есть четкие правила, график кормления и выгула, он знает какую реакцию ждать на то или иное действие. Любимец испытывает привязанность к владельцу, он любит с ним взаимодействовать, понимает просьбы, выполняет команды, чтобы получить одобрение и похвалу», – отметил Голубев.
Как понять, что собаке комфортно с хозяином
Здоровая привязанностьКогда между хозяином и питомцем образовывается тесная взаимосвязь, построенная на грамотном выстраивании взаимоотношений с собакой, доверии, предсказуемости, у любимца формируется привязанность к собаководу. Такой питомец спокойно остается один в знакомой обстановке, не тревожится, если рядом нет хозяина, с удовольствием взаимодействует с собаководом и всегда знает, что от него ожидать.
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Ориентация на хозяинаЕсли собаке комфортно с человеком, она ориентируется на него. Для нее вы надежный и адекватный партнер, которому можно доверять и которого с радостью можно слушать. Собака в этом случае может рассчитывать на хозяина в критических ситуациях, например, если другое животное проявляет агрессивное поведение, она может спрятаться за хозяина или успокоиться благодаря его спокойной речи. Питомец всегда знает, чего ожидать от человека и не переживает по этому поводу.
Выполнение просьб и командПитомец с радостью выполняет команды человека, с которым ей комфортно жить. Собака знает, что от нее требуется в той или иной ситуации, зверь выполняет просьбы и команды, потому что за ними последует положительная реакция хозяина – он может похвалить, угостить лакомством. Для такого питомца работать с собаководом одно сплошное удовольствие.
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Собака не испытывает постоянный стрессПитомец, которому комфортно рядом с человеком, не испытывает стресс, находясь в ожидании хаотичных изменений требований хозяина. Ему не нужно переживать за непредсказуемые реакции, смену графика выгула или кормления. Сигналы, которые подает ему человек, всегда понятны и реакция на поведение питомца предсказуема для собаки, потому что она не меняется.
В целом, довольную жизнью с хозяином собаку можно заметить сразу. Такой питомец любит взаимодействовать с владельцем и сородичами, он не испытывает стресса, с азартом вступает в игры с хозяином, отзывается на команды, спокойно занимается любимыми делами дома и на улице. Собака выглядит здоровой, ухоженной и счастливой рядом со своим владельцем, который искренне любит и заботиться о своем четвероногом друге.
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Алина Юрчак