Для детей из Белгорода «Синергия Добра» проведет экскурсионную программу по Москве

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Проект «Синергия Добра» проведет 13 и 14 апреля художественный мастер-класс по живописи и организует экскурсионную программу по Москве для детей из Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе лагеря.
В настоящее время в подмосковном ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев» проживает 81 ребёнок из Белгорода. Дети были эвакуированы из-за продолжающихся обстрелов региона со стороны ВСУ.
Детский оздоровительный лагерь располагается в экологически чистом Волоколамском районе Московской области, добавили в пресс-службе.
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