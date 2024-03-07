Подростков приглашают в лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» во Всероссийский детский центр «Смена»

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ
С 3 по 16 мая ВВПОД «ЮНАРМИЯ» проведет дополнительную общеразвивающую программу «Военно-патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ» на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
Программа детского отдыха обуславливается тенденциями развития современного общества в сфере образования и воспитания, среди которых: повышение т интереса молодого поколения к вопросам гражданственности и патриотизма, исторического самосознания; обращение к истории страны и славным традициям российского народа, желание подростков физически совершенствоваться и вести здоровый образ жизни; интерес молодых людей к военным профессиям.
В конкурсном отборе могут поучаствовать юнармейцы в возрасте от 13 до 17 лет, которые имеют высокие результаты в конкурсах и соревнованиях военно-прикладных дисциплин, мероприятиях авиационно-космического и военно-морского направления, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности.
Подробнее ознакомиться с программой можно на официальном сайте по ссылке.
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В конкурсном отборе могут поучаствовать юнармейцы в возрасте от 13 до 17 лет, которые имеют высокие результаты в конкурсах и соревнованиях военно-прикладных дисциплин, мероприятиях авиационно-космического и военно-морского направления, а также проявившие себя в общественной и социально-полезной гражданско-патриотической деятельности.
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Алина Юрчак