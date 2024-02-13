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Педагог Богатова раскрыла, как привить любовь к чтению детям

Педагог Богатова рекомендовала читать по странице в день
13 февраля 2024, 18:24
Фото: istockphoto.com/tatyana_tomsickova

Фото: istockphoto.com/tatyana_tomsickova

Учитель русского языка и литературы Ольга Богатова рекомендовала читать с ребёнком по странице в день для того, чтобы привить ему любовь к чтению.
«Всё начинается с детства: вы можете начать читать ребёнку ещё до его рождения. Обязательное условие — читать малышу много и часто. Качество важнее количества: одна страница, но ежедневно — уже прекрасное начало», — отметила в беседе с Газета.ру Богатова.

Она посоветовала окружать ребёнка яркими и красивыми книгами, превращая процесс чтения в увлекательное занятие, даже игру. По её словам, здесь можно подключить даже аудиокниги.


Ранее председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) заявляла о необходимости создания новых обучающих программ для педагогов детей с нарушениями слуха.

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#дети
#образование
#педагоги
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Жителей Подмосковья предупредили о фейковых ботах, похожих на бот Федот
13 февраля 2024, 19:31

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Быстро связаться с расчётным центром МосОблЕИРЦ жители Подмосковья могут через бот Федот. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Специальный отзывчивый чат-бот в Telegram примет показания счётчиков, сообщит баланс счёта, адреса и режим работы офисов, поможет зарегистрироваться в личном кабинете, проконсультирует по начислениям и ответит на вопросы. Он принимает обращения ежедневно с 6:00 до 23:00», – говорится в сообщении.
Чтобы связаться с Федотом в Telegram, в поисковой строке нужно ввести «бот МосОблЕИРЦ», выбрать из предложенного списка mosobleirc_telergram_bot или пройти по ссылке. Ссылка на бот есть и в описании канала МосОблЕИРЦ в Telegram.

В ведомстве предупредили, что в интернете могут появляться фейковые чат-боты. Они похожи на официальные и опасны тем, что запрашивают персональные данные пользователей, а получив их, блокируются. Поэтому пользоваться ботом нужно только на официальном сайте. мособлеирц.рф

Узнать настоящего Федота в Telegram можно по имени mosobleirc_telergram_bot и оранжево-синему логотипу с надписью «ЖКХ».

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#московская область
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Блогера Шабутдинова оставили в СИЗО до 16 апреля
Суд продлил арест Аязу Шабутдинову
13 февраля 2024, 19:25

Фото: iStock/Andrii Zorii

Таганский суд Москвы продлил арест блогера Аяза Шабутдинова, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Напомним, в отношении блогера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Шабутдинов продавал людям курсы, в которых обещал научить людей зарабатывать огромные деньги. В настоящий момент в деле блогера числятся 50 потерпевших.

В последний раз арест Шабутдинову был продлён до 16 февраля. Сторона защиты просила выпустить блогера из СИЗО под залог, размер которого составляет 50 миллионов рублей, однако, суд этот запрос отклонил.

13 февраля срок заключения обвиняемого был продлён ещё на два месяца — до 16 апреля.

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#суд
#блогер
#москва
#мошенничество
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Переселенцы из ветхих домов в Подмосковье подали более 600 заявок на жилищные сертификаты
13 февраля 2024, 18:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Более 600 заявок на жилищные сертификаты подали переселенцы из аварийных домов Московской области с начала 2024 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«На сегодняшний день от семей, проживающих в аварийных домах, поступило 610 заявлений на получение данной меры социальной поддержки», — уточняется в сообщении.

Сертификат позволяет переселенцам из аварийного жилья переехать в новую квартиру, не дожидаясь постройки специальных домов. По сертификату стоимость одного квадратного метра ветхого жилья составляет 130 тысяч рублей. С помощью сертификата можно оплатить квартиру на первичном или вторичном рынке в любом округе региона.

Получить сертификат может собственник жилья, признанного аварийным после 2017 года и включённого в подмосковную программу переселения.

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#подмосковье
#московская область
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Новые уголовные дела возбудили в отношении блогера Шабутдинова
Следователь: в отношении Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел
13 февраля 2024, 18:38

Фото: istock / Aleksandra Nigmatulina

Следователи МВД РФ возбудили еще семь уголовных дел в отношении блогера Аяза Шабутдинова. Об этом информирует ТАСС.
Следователь в Пресненском суде Москвы заявил, что Шабутдинов обвиняется в совершении 50 «корыстных тяжких преступлений». Дела возбуждены по статье 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ.

6 февраля сообщалось, что в рамках уголовного дела, в котором обвиняется блогер Аяз Шабутдинов, признаны потерпевшими еще три человек.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября 2023 года. По данным следствия, он использовал агрессивный маркетинг для продажи своих образовательных программ и тренингов. Свою вину Аяз не признает.

Ранее сообщалось, что блогерша Елена Блиновская напомнила о Годе семьи, прося выпустить её из СИЗО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мошенничество
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#рф
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В Подмосковье с начала года выявили более 100 нарушений лесного законодательства
13 февраля 2024, 18:17

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

105 нарушений лесного законодательства зафиксировали в Московской области с 1 января по 9 февраля текущего года, большинство из них связано с самозахватом земель лесного фонда, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

«Всего выявлено 105 нарушений, из них 40 нарушений — это самовольное занятие лесных участков, 29 нарушений связаны с пренебрежением нормами санитарной безопасности в лесах и ещё десять — это незаконная рубка или повреждение лесных насаждений», — цитируются в сообщении слова главы подмосковного Комлесхоза Олега Баженова.

Нарушения были выявлены в ходе патрулирований, а также по обращениям граждан.

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#комлесхоз мо
#подмосковье
#московская область
#нарушения
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Каширские школьники стали призёрами Всероссийской олимпиады
13 февраля 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Представители Каширы стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Позади уже восемь предметов, участие в которых приняли 54 школьника округа. Подведены итоги испытаний по шести предметам. Среди учащихся 9-11 классов Каширы – два победителя по истории и биологии, а также 16 призёров по истории, биологии, искусству и русскому языку», – говорится в сообщении.
В администрации напомнили, что на этой неделе пройдут олимпиады по литературе, географии и физкультуре.

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#кашира
#школьники
#олимпиада
#учёба
#образование
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье за год отремонтируют более 90 ж/д переездов
13 февраля 2024, 17:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 90 железнодорожных переездов отремонтируют на территории Московской области в 2024 году, завершить все работы планируется осенью, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В этом году асфальтовое покрытие планируется заменить на 91 железнодорожном переезде в 24 городских округах Подмосковья. На некоторых переездах работы начнутся уже в марте, в полном объёме работы завершат осенью», — цитируются в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.
Максимальный объём работ из запланированных на текущий год проведут в Одинцовском округ: там отремонтируют 18 железнодорожных переездов. Второе место по объёму работ занял Дмитровский округ, где в порядок приведут 16 переездов. А замыкает топ-3 Сергиево-Посадский округ, где должны отремонтировать одиннадцать переездов.

Всего на территории Московской области расположено 347 ж/д переездов, из них около 100 были отремонтированы в прошлом году.

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#переезд
#железнодорожный переезд
#московская область
#подмосковье
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Депутат Соболев назвал разумной идею о повышении возраста контрактников
13 февраля 2024, 17:38

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев высказал мнение о том, что законопроект о повышении возраста для увольнения мобилизованных и контрактников необходимо реализовать.
Он отметил, что проект был удалён с портала нормативных правовых актов лишь для доработки.

«Я в принципе выяснил. Этот законопроект по заявлению компетентных депутатов дорабатывается. Я думаю, что это разумное решение. Его нужно воплощать в жизнь», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Соболев.

Ранее член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров пояснил, что подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для некоторых категорий военных временно исчез с государственного сайта правовых актов России из-за необходимости внесения изменений.

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#проект
#законопроект
#вс рф
#минобороны
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С территории Каширы за неделю вывезли более 1,4 тыс. кубометров снега
13 февраля 2024, 17:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Сотрудники МБУ «Благоустройство» вывезли с территории городского округа Кашира более 1,4 тыс. кубометров снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Кашире продолжается уборка общественных пространств, дорог и тротуаров от наледи. Все профильные службы работают в режиме повышенной готовности из-за погодных условий. Также улицы и дороги ежедневно обрабатывают противогололёдными материалами. На прошлой неделе было вывезено 1410 «кубов» снега», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что МБУ «Благоустройство» обслуживает в округе более 500 тыс. кв. м территории. В администрации жителей попросили откликаться на объявления обслуживающих организаций придомовых территорий о предстоящих работах, убирать автомобили из дворов. Все объявления вывешиваются заранее на информационных стендах подъездов и размещаются в домовых чатах.

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#кашира
#дороги
#уборка
#снег
#подмосковье
#московская область
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