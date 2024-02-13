Педагог Богатова раскрыла, как привить любовь к чтению детям

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«Всё начинается с детства: вы можете начать читать ребёнку ещё до его рождения. Обязательное условие — читать малышу много и часто. Качество важнее количества: одна страница, но ежедневно — уже прекрасное начало», — отметила в беседе с Газета.ру Богатова.
Она посоветовала окружать ребёнка яркими и красивыми книгами, превращая процесс чтения в увлекательное занятие, даже игру. По её словам, здесь можно подключить даже аудиокниги.
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