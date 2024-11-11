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Баскетболисты «Зоркого» выиграли четвёртый матч первенства Московской области

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

БК «Зоркий» одержал уверенную победу в четвёртой игре первенства Московской области по баскетболу. Это четвёртая победа команды в турнире, которая позволила ей закрепить лидерство в турнирной таблице, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.


«Команда контролировал игру на протяжении всего матча и выиграла со счётом 101:63. Лучшим игроком встречи стал капитан команды Фёдор Салабуда, лучшим бомбардиром – Глеб Белов», – отметили в администрации.
Следующая игра состоится 23 ноября. Соперниками красногорцев станут баскетболисты Раменского городского округа.

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В Реутове определились победители детского чемпионата по картингу
11 ноября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В центре Dozari Kart прошёл первый этап внутришкольного чемпионата по картингу, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Реутов.
Открыл чемпионат депутат Совета депутатов муниципалитета Дмитрий Глабай. Он передал участникам соревнований пожелания удачи маленьким гонщикам от имени главы Реутова и вручил награды.
«Сегодня я вручаю приз главы города «За волю к победе». Судейская коллегия решит отдать его тому, кто либо был рядом с пьедесталом, но не смог попасть на него, либо продемонстрировал большой прогресс. Хотя и говорят, что главное не победа, а участие, для каждого из нас, конечно, важна победа. Поэтому желаю всем удачи», – сказал Глабай.
Финальные заезды дети начали со стартовой решётки по сигналу, как в «Формуле 1».

В детском классе победителями стали места на пьедестале заняли Константин Ароян, Георгий Халиулин и Михаил Копачев, среди подростков – Булат Черепов, Александр Мифтяхидинов и Илья Васильев.

Приз главы города «За волю к победе» вручили Арине Георгиевой.

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Подмосковные борцы завоевали золото международного турнира «Сила традиций»

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#дети
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#подмосковье
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Подмосковные борцы завоевали золото международного турнира «Сила традиций»
11 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Высшую награду пятых международных соревнований по греко-римской борьбе «Сила традиций» завоевали восемь спортсменов из Московской области, выступавшие в составе сборной Центрального федерального округа, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В уникальном борцовском турнире в формате «команда против команды» приняли участие двенадцать сборных: Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии и восемь команд федеральных округов России. В финал соревнований по общему числу побед вышли сборные ЦФО и ЮФО, в итога победу со счётом 9:2 одержали спортсмены Центрального округа», — говорится в сообщении.
Отмечается, за команду ЦФО выступали 11 спортсменов, из них восемь — представители Подмосковья: Артур Габеев, Максим Головенчиц, Вадим Драгушан, Матвей Головенчиц, Каймараз Арбаханов, Самир Арипов, Гиорги Носелидзе и Арунат Байрамов.

Турнир проходил в Омске 8-9 ноября.

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Подмосковные спортсменки выиграли семь медалей на чемпионате России по боксу среди женщин
#минспорта мо
#медаль
#борьба
#греко-римская борьба
#турнир
#соревнования
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В Дубне открыли скалодром европейского уровня
11 ноября 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Современный скалодром открыл в Дубне Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ), это первый скалодром такого уровня на территории Московской области, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Зал проектировался нашими специалистами, учитывая современные тенденции. Я лазал на разных скалодромах мира — этот ничем не хуже мировых образцов», — заявил директор Дубненского клуба скалолазания Леонид Григоренко.
В зале есть несколько десятков трасс разного уровня сложности. Глава округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что тренироваться здесь смогут как сотрудники ОИЯИ, так и остальные горожане, занимающиеся альпинизмом.
Альпинисты будут отрабатывать в зале необходимые навыки в безопасных условиях.

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#дубна
#альпинист
#спорт
#максим тихомиров
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В турнире по настольному теннису в Кашире приняли участие более 30 спортсменов
11 ноября 2024, 11:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Открытый парный турнир для любителей настольного тенниса «Тарасковский накат» состоялся в спортклубе «Кашира» им. Н.П. Елисеева в деревне Тарасково городского округа Кашира, его участниками стали свыше 30 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Турнир проводился в форовом формате: в каждой партии в пользу пары с меньшим общим рейтингом начислялось одно очко форы за каждые полные 100 очков разницы между общими рейтингами играющих пар. Всего в турнире приняли участие 16 пар», — говорится в сообщении.
Первое место турнира занял каширский дуэт Александра Зинина и Владислава Ярцева. Серебряную медаль завоевали Александр Виноградов и Юрий Журавлев, представлявшие Кашире и Серебряные Пруды, а бронза досталась каширским спортсменам Виталию Байбакову и Вячеславу Климову.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#спорт
#кашира
#теннис
#турнир
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Подмосковные спортсменки выиграли семь медалей на чемпионате России по боксу среди женщин
11 ноября 2024, 10:20

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

На чемпионате России по боксу среди женщин представительницы Московской области завоевали пять золотых и две серебряные медали, став лидерами по количеству золотых наград, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По итогам чемпионата в женскую сборную России вошли 10 спортсменок из Московской области: Юлия Чумгалакова, Людмила Воронцова, Любовь Макеева, Елена Бабичева, Дарима Сандакова, Ангелина Витова, Кристина Ткачёва, а также Дарья Калачёва из Серпухова, Полина Спирина из Домодедова и Дарья Панова из Электростали.

Чемпионат России по боксу среди женщин проходил с 1 по 10 ноября в Серпухове. В соревнованиях участвовали 172 спортсменки из 50 регионов России.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#чемпионат россии
#медали
#турнир
#бокс
#подмосковье
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Каратист из Электрогорска стал двукратным чемпионом Всероссийских соревнований
11 ноября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ученик 4Б класса лицея в Электрогорске Андрей Колесников одержал победы на двух Всероссийских соревнованиях по киокусинкай-карате — турнире «Медный всадник» в Санкт-Петербурге и турнире «Большое противостояние» в Москве, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«На соревнованиях Андрей Колесников представлял подмосковный спортивный клуб «Знамя труда», к турнирам его подготовили тренеры Иван Федулов и Вадим Маныкин», — говорится в сообщении.
Турнир «Медный всадник» проходил 26-27 октября, а «Большое противостояние» завершилось 10 ноября. В каждом из соревнований приняли участие свыше полутора тысяч сильнейших российских спортсменов.

Отмечается, что представители Павлово-Посадского округа также завоевали призы соревнований по дзюдо: на высшую ступень пьедестала поднялся Кирилл Власов, а бронзовые медали выиграли Анна Наконечная, Иван Аржанов, Елена Гришина, Алина Кенеева и Арина Полежаева.

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#павловский посад
#каратэ
#спорт
#школьник
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Baza: Раскрыли сумму алиментов, которая удерживается с футболиста Сафонова
Футболист ПСЖ Сафонов будет выплачивать алименты в размере 21 тысячи в месяц
10 ноября 2024, 21:26

Матвей Сафонов (Фото: riamediabank/Максим Богодвид)

Из заработной платы российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова будут удерживать 21 тысячу рублей алиментов в месяц, информирует Телеграм-канал Baza.
В недавнее время футболисту назначили минимальный размер выплат по алиментам, так как размер его реальной зарплаты в ПСЖ остаётся неизвестным. В связи с этим алименты рассчитывают по средней зарплате по Российской Федерации — её размер составляет около 82 тысяч рублей в месяц.

Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия хочет, чтобы вратарь предоставил ей копии договоров с ПСЖ и предыдущим клубом — «Краснодаром». Сафонов должен ей уже 67,5 миллиона рублей, заявила женщина.

Ранее трансфер Матвея Сафонова в ПСЖ мог оказаться под угрозой срыва из-за запрета на выезд из Российской Федерации — у него были задолженности по алиментам бывшей жене. Футболист всё же выехал из России и подписал контракт, за трансфер вратаря заплатили 20 миллионов евро.

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Спортивный директор Амарал покидает «Спартак»
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#алименты
#женщина
#зарплаты
#контракт
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Спортивный директор Амарал покидает «Спартак»
10 ноября 2024, 18:49

Томаш Амарал (Фото: riamediabank/Илья Питалев)

Португалец Томаш Амарал ушёл с должности спортивного директора футбольного клуба «Спартак».
О его уходе 10 ноября объявили на официальном сайте футбольной команды.

«ФК «Спартак-Москва» благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении клуба.

Португалец Томаш Амарал занимал должность спортивного директора футбольного клуба «Спартак-Москва» начиная с декабря 2023 года. До работы в данном ФК он был старшим скаутом в лиссабонском футбольной команде «Бенфика».

Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победили ЦСКА. Команды встретились во время 14-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

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#спартак
#футбол
#спорт
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Вяльбе поделилась, что жалеет о сказанном про бомбу и Лондон
10 ноября 2024, 14:36

Елена Вяльбе (Фото: riamediabank/Виталий Белоусов)

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «Москва 24» поделилась, что жалеет о своих словах о том, что нужно скинуть бомбу в центр Лондона.
«Наверное, последнее (высказывание) про Лондон… Я не хочу оправдываться… Но в связи с тем, что я не имею возможности (скинуть бомбу), то не надо было и говорить», — рассказала Елена Вяльбе.

27 сентября выяснилось, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение спортсменов из Российской Федерации. Тогда президент Федерации лыжных гонок сказала, что если бы Россия отправила бомбу в центр столицы Великобритании, то «всё бы уже закончилось» и спортсменов ​из РФ ​пустили выступать на соревнованиях.

Ранее российское Правительство упразднило организационный комитет по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм. Распоряжение об этом появилось на официальном портале правовой информации.

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#мок
#спорт
#спортсмены
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