Баскетболисты «Зоркого» выиграли четвёртый матч первенства Московской области

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск
БК «Зоркий» одержал уверенную победу в четвёртой игре первенства Московской области по баскетболу. Это четвёртая победа команды в турнире, которая позволила ей закрепить лидерство в турнирной таблице, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Команда контролировал игру на протяжении всего матча и выиграла со счётом 101:63. Лучшим игроком встречи стал капитан команды Фёдор Салабуда, лучшим бомбардиром – Глеб Белов», – отметили в администрации.Следующая игра состоится 23 ноября. Соперниками красногорцев станут баскетболисты Раменского городского округа.
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Лора Луганская