Для долголетов из Мытищ организовали экскурсию в Одинцовский округ

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Экскурсию в село Успенское Одинцовского городского округа организовали для членов клуба «Активное долголетие» из Мытищ, в программу вошло посещение Культурно-досугового центра имени Иосифа Кобзона и отреставрированного храма Успения Богородицы, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В Культурно-досуговом центре внимание экскурсантов привлекла экспозиция, посвящённая творческой деятельности народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Гостям также был продемонстрирован документальный фильм об артисте, кроме того, в программу вошёл небольшой концерт эстрадных песен», — говорится в сообщении.Экскурсанты также посетили храм, в честь которого село Успенское получило своё название.
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