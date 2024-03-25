В Шатуре прошли образовательные тренинги от Российского Красного Креста

Фото: Михаил Мартыненко
В Шатуре прошла серия обучающих тренингов, организованных Российским Красным Крестом. Об этом сообщил корреспондент.
Обучающие тренинги проводились для долголетов сотрудниками Российского Красного Креста из Воскресенска.
Стоит отметить, что всех участников тренинга научили правильно оказывать первую помощь и отработали план действий в случаях сердечных приступов и обмороков.
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«Главная цель мероприятия — научить участников группы оказывать первую помощь в нештатных ситуациях. Мы живём в быстро меняющемся мире, где каждый из нас может столкнуться с различными жизненными ситуациями. В таких случаях важно быть готовыми к действиям и знать, как правильно оказывать первую помощь. В ходе лекции участники получили теоретические знания и практические навыки, которые могут им пригодится в критических ситуациях», — поделилась завотделения «Активного долголетия Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ольга Михайлова.
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Мира Полтева