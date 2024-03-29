Подмосковные долголеты посетили более 800 экскурсий

Более 800 экскурсионных поездок организовали для участников подмосковной программы «Активное долголетие» с момента её запуска, участие в них принял свыше 12 с половиной тысяч человек, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
«Самыми популярными направлениями экскурсий стали Свято-Троицкая Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Главный храм Вооруженных Сил России в одинцовском парке «Патриот», а также Новоиерусалимский монастырь в городском округе Истра», — отмечается в сообщении.Для экскурсий «Активного долголетия» используются комфортабельные брендированные автобусы, в поездках группы сопровождает профессиональный гид.
Полная информация о проекте размещена на его официальном сайте.
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