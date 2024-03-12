В Мытищах открылся новый клуб «Активное долголетие»

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
65-й филиал клуба «Активное долголетие» открылся в городском округе Мытищи, помещение для него предоставил торговый центр «Июнь», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В новом клубе для пожилых людей будут проводить спортивные занятия, уроки танца и вокала. Кроме того, будет открыта театральная студия», — говорится в сообщении.В ведомстве также напомнили, что весной членов клуба «Активное долголетие» ждут занятия по журналистике и боевым искусствам, экскурсии на ВДНХ, уроки по восстановлению родового древа, создание деревянных изделий и многое другое.
Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Адрес ближайшего клуба можно найти на сайте проекта.
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Лев Каштанов