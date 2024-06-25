Студентка университета МВД из Шатуры встретилась с президентом

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Ирина Трушина из Шатуры стала участницей встречи с Владимиром Путиным, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Президент встретился в Георгиевском зале Кремлёвского дворца с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений.
«На мероприятие были приглашены более 600 молодых офицеров, которые с отличием окончили ведомственные вузы. На престижное мероприятие девушка попала не случайно. Слушатель Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя Трушина показала блестящие результаты в учёбе и проявила талант к научно-исследовательской работе», – говорится в сообщении.Как рассказала Ирина, наукой она занялась на третьем курсе университета. Она начала проводить исследовательские работы в области права, писать статьи, которые публиковались в профессиональных изданиях и в сборниках. В 2022 году Трушину признали лучшим курсантом системы МВД и наградили премией министра внутренних дел страны.
Впереди у Ирины – ещё одно ответственное событие. 6 июля на Красной площади выпускникам Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя вручат дипломы об окончании вуза и погоны лейтенанта полиции. Сейчас слушатели готовятся к строевому смотру, который пройдёт на главной площади страны.
Затем Ирину вновь ждёт учёба. Она готовится к поступлению в адъюнктуру своего университета. Экзамены запланированы на сентябрь.
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Лора Луганская