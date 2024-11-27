Для долголетов Каширы организовали занятия по йоге смеха

Для того, чтобы привлечь молодежь в экономику, работодателям следует начать учить ее сленг. Такое мнение выразил профессор Волгоградского государственного университета, культуролог, доктор философских наук Андрей Макаров во время своей лекции в Казани. По его словам, между поколениями сейчас наблюдается разрыв в коммуникации.