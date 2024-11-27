Для долголетов Каширы организовали занятия по йоге смеха

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Занятия по йоге смеха проводит для членов каширского отделения клуба «Активное долголетие» сертифицированный тренер Елена Данилевская, такие тренировки улучшают состояние тела и духа, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«На йоге смеха участников учат специальным дыхательным техникам, которые заставляют улыбаться, нейро-танцу и объясняют правила улыбки», — говорится в сообщении.Занятия йогой смеха для долголетов проводятся по понедельникам в 15:00 и по четвергам в 10:00 по адресу: округ Кашира, микрорайон Ожерелье, Советская улица, дом №18.
В администрации округа напомнили, что присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. На любое занятие в Кашире можно записаться по телефону: +7(49669) 28-147.
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