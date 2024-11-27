Для школьников Каширы провели занятие о заботе о себе и окружающих

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Урок по теме «С заботой о себе и окружающих» провели в школах городского округа Кашира в рамках еженедельных «Разговоров о важном», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Задачей занятия было научить ребят внимательно относиться к своему физическому, психологическому и эмоциональному состоянию, научиться распознавать свои чувства, а также быть внимательными к чувствам и состоянию других людей», — говорится в сообщении.В администрации округа подчеркнули, что такой урок стал очень полезным для ребят, так как именно забота о себе является основой здоровых и крепких отношений с другими людьми.
Ранее сообщалось, что танцевальный коллектив из Каширы выиграл Гран-при на международном конкурсе «Танцевальный триумф».
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