В двух деревнях округа Кашира установили новые остановочные павильоны

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Новые павильоны остановок общественного транспорта установили специалисты Мосавтодора в деревнях Маслово и Топканово городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Павильоны автобусных остановок монтируют из прочного металлокаркаса с прочным навесом-защитой от осадков и ударопрочного стекла. Прозрачные боковые стены остановок позволяют пассажирам увидеть приближающийся транспорт», — говорится в сообщении.Кроме того, новые остановочные павильоны оснащают скамейками и урнами.
В администрации также отметили, что новый автобусный остановочный пункт с павильоном появится в деревне Железня. Благодаря этой остановке общественный транспорт станет доступнее не только для жителей самой деревни, но и для тех, кто проживает в расположенных рядом СНТ.
Читайте также:
Исполнительницы из Каширы завоевали награду конкурса «Матрёшка»
Для школьников Каширы провели занятие о заботе о себе и окружающих
На мемориале воинам ВОВ в Кашире отреставрируют мозаичное панно
Лев Каштанов