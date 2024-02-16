Для главного областного детского госпиталя в Красногорске построили электроподстанцию

Фото: пресс-служба МинэнергоМО
Распределительную подстанцию установили в Красногорске для обеспечения электричеством строящейся главной детской больницы Московской области, работу провели сотрудники компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Для нужд Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля установлена подстанция 10 кВ и проложены две кабельные линии протяжённостью три километра», — отмечается в сообщении.Главная детская больница Московской области сможет принимать около 15 тысяч пациентов в год, это будет самый современный и самый крупный клинический педиатрический центр Подмосковья. Медицинское учреждение планируют открыть в текущем году.
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Лев Каштанов