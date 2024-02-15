В Воскресенске и Солнечногорске отремонтируют около 100 объектов теплоснабжения

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Около ста объектов теплоснабжения отремонтируют в городских округах Солнечногорск и Воскресенск в рамках подготовки к отопительному периоду 2024-24 гг., также планируется строительство нескольких новых котельных. Об этом было сообщено в рамках очередного регионального Штаба по вопросам модернизации теплоснабжающего хозяйства правительстве Московской области, передаёт пресс-служба Минэнерго региона.
«В Воскресенске капитально отремонтируют более 45 котельных и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Кроме того, для надёжного снабжения теплом жителей микрорайона Лопатинский, деревни Степанщино и ряда других районов планируется построить блочно-модульные котельные», — говорится в сообщении.В округе Солнечногорск к новому сезону отремонтируют более 50 объектов теплоснабжения.
«Ремонт котельных получат жители населенных пунктов Ожогино, Алабушево, Чашниково, Ложки, Ржавки, Лыткино, Рекинцо, Майдарово, и других», —уточнили в министерстве.
Кроме того, в 2024-25 годах будет проведена масштабная реконструкция котельной ГЭМЗ.
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