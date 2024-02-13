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Подмосковное Минэнерго объяснило миллионные начисления за электричество ошибкой

13 февраля 2024, 15:13
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Аномальные начисления за электричество некоторым жителям Подмосковья объясняются технической ошибкой. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Некоторые жители могут увидеть в личном кабинете клиента и в приложении «Мой Мосэнергосбыт» аномально высокую сумму к оплате. Обращаем внимание, что некорректная сумма вызвана технической ошибкой и не является суммой счёта, выставленного к оплате, так как счета на оплату формируются в период после 26-го числа каждого месяца», – говорится в сообщении.
Мосэнергосбыт выясняет причины произошедшего и обещает в ближайшее время разрешить ситуацию.

«Те, кто получит такое уведомление и хочет ускорить решение проблемы в индивидуальном порядке, могут направить обращение в личном кабинете клиента или воспользоваться формой «Подать обращение» на сайте компании. Никуда ходить не нужно. По возможности МЭС просит сразу предоставить фотографию прибора учёта с показаниями на дату обращения или указать сами показания», – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что аномальные некорректные начисления оплачивать не нужно – они будут пересчитаны и правильно отразятся в едином платёжном документе.

Ранее в соцсетях сообщалось, что Мосэнергосбыт насчитал жителю Подмосковья 8 млн рублей долга за электричество. При этом, судя по документам, он всегда платил вовремя и даже заплатил за несколько месяцев вперёд.

Судя по комментариям, этот мужчина – не единственный, у кого появились миллионные долги Мосэнергосбыту.

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Лантратова: Надо упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях
13 февраля 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить семьям в малых населённых пунктах тратить средства материнского капитала на приобретение жилья по упрощённой схеме, то есть без ожидания трёх лет.
Она пояснила, что зачастую в малых населённых пунктах и отдалённых сёлах жильё недорогое, и семья может позволить себе его без привлечения ипотеки. Таким образом, эта мера сможет помочь семьям и повысить качество их жизни.

«Представляется возможным разрешить использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий с момента рождения ребёнка для семей, которые проживают в населённых пунктах с населением до 50 тыс. человек», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что в 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тыс. родителей.

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У детского госпиталя в Красногорске обустроят три парковки
13 февраля 2024, 14:52

Фото: пресс-служба правительства МО

Удобную подъездную дорогу и парковки сделают у Детского клинического центра имени Рошаля, который возводят в Красногорске, о необходимости провести эти работы в срок застройщикам напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, посетивший округ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Детский областной госпиталь – первый в Подмосковье. Остались важные завершающие работы, в следующие три месяца должны все закончить. Дорога очень узкая, поток будет заметный, нужны парковки. Поэтому очень важно повести в срок все работы по модернизации дорожно-транспортной сети», — сказал Андрей Воробьёв.
Главный инженер компании-подрядчика Иса Фаргиев сообщил, что все основные работы по строительству подъездной дороги к новому медучреждению в районе улицы Народного Ополчения планируется завершить уже в конце апреля.

Помимо удобной проезжей части, рядом с госпиталем отроют три парковочных пространства, на них можно будет разместить более 200 машин. Кроме того, у медучреждения появятся автобусные остановки.

Всего в Московской области в настоящее время идёт строительство 40 дорожных объектов, 22 из них должны быть сданы в эксплуатацию в текущем году.

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#красногорск
#строительство
#дорога
#парковки
#андрей воробьёв
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Путин поручил ввести льготную ипотеку под 2% на вторичку в новых регионах РФ
13 февраля 2024, 14:51

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить в новых российских регионах программы льготной ипотеки под 2% на вторичный рынок жилья. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.
«Принять меры, обеспечивающие распространение программы льготного ипотечного кредитования (по ставке 2% годовых), действующей на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на вторичный рынок жилья на указанных территориях», — говорится в поручении.

Ответственным за исполнения поручения президента назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Стало известно, сколько москвичей отпразднуют День святого Валентина
Опрос: Отмечать праздник собираются 12% москвичей
13 февраля 2024, 14:40

Фото: istockphoto.com/photographer

Опрос сервиса SuperJob показал, что День святого Валентина намерены отмечать лишь 12% москвичей.
«Большинство москвичей не будут праздновать День святого Валентина (77%). Планирует отметить День влюбленных лишь каждый восьмой опрошенный (12%). Чаще остальных собираются праздновать 14 февраля респонденты моложе 34 лет», — приводит АГН «Москва» текст исследования.

Отмечается, что большинство мужчин моложе 34 лет будут поздравлять своих любимых букетом цветов.

До этого астролог Татьяна Стрельцова разъяснила, какой подарок к 14 февраля подойдёт знакам зодиака. Так, по её словам, Львам стоит подарить билет на культурное мероприятие, например, на концерт, в театр или на выставку современного искусства. Водолей же оценит новые впечатления, и здесь может подойти необычный подарок, такой, как прыжок с парашютом или поездка в аквапарк.

«Телец оценит совместный поход в СПА или романтический ужин в дорогом ресторане. С удовольствием примет в подарок качественный парфюм, сертификат в магазин дорогой уходовой косметики или одежды, а также золотые украшения», — поделилась в беседе с «Москвой 24» Стрельцова.

Ранее в Дмитрове провели второй фестиваль аэростатов в форме сердца.

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На подмосковных избирательных участках задействуют систему «Безопасный регион»
13 февраля 2024, 14:35

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Московской области второй год подряд в дни голосования будут применять систему «Безопасный регион». Они обеспечат наблюдение на избирательных участках и на прилегающих территориях, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Впервые эта система применялась на избирательных участках Подмосковья в 2023 году в Единый день голосования. В 2024-м было принято решение продолжить положительный опыт её использования на выборах президента России. Камеры фиксируют происходящее, что позволяет не допускать правонарушений. Кроме того, повышается уверенность избирателей в легитимности и безопасности выборов», – сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.
Система «Безопасный регион» насчитывает в Подмосковье более 133 тысяч камер. Они установлены в общественных местах, в том числе во дворах, у детских и государственных учреждений, торговых центров, на железнодорожных переездах.

Помимо этого, камеры нужны для безопасности и контроля строительства объектов. Также данные с них использует искусственный интеллект, следя, например, за уборкой снега, состоянием контейнерных площадок, определяя объекты незаконной торговли и выявляя скопления бродячих животных.

Ранее в Мособлизбиркоме рассказали, что 2668 избирательных участков Московской области перед президентскими выборами оснастят камерами видеонаблюдения. Трансляция с этих камер будет идти на специальной платформе. Доступ к ней имеют кандидаты и их представители, политические партии, избирательные комиссии и наблюдатели.

Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательных комиссий установят системы видеорегистрации. Эти устройства предназначены для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.

В поле зрения видеокамер и средств видеофиксации попадут места выдачи бюллетеней, места подсчёта голосов избирателей, ящики для голосования, электронные урны и сейфы.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
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Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке
13 февраля 2024, 14:28

Фото: пресс-служба правительства МО

Два путепровода над железнодорожными путями строят на территории городского округа Красногорск — в микрорайонах Опалиха и Аникеевка, оба объекта должны быть запущены в эксплуатацию до конца текущего года. Важность путепроводов для развития транспортной инфраструктуры отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, посетивший округ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Всё, что касается шлагбаумов, это мучение для автомобилистов. Поэтому новые путепроводы помогут обеспечить связь одной части микрорайонов с другой», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Он добавил, что главная сложность возведения путепроводов связана с переносом инженерных коммуникаций, и эта работа является одним из ключевых этапов строительства.

Протяжённость двухполосного путепровода в Опалихе составит 137 м, новая дорога соединит разделённые ж/д путями части микрорайона и упростит жителям поездки к различным социальным объектам.

«Сейчас мы уже сделали две опоры, работаем еще над двумя. Параллельно производим укрупненную сборку металлоконструкций, эту работу завершим в июне. Тогда же опустим металл на опорную часть и начнём бетонировать монолитную плиту. Параллельно будем заниматься коммуникациями, основанием, ливневкой и благоустройством. Укладку асфальтобетона планируем завершить в конце октября», — сообщил представитель компании-подрядчика Александр Лустин.

Протяжённость путепровода в Аникеевке составляет 410 метров, общая длина развязки — 1,4 км. Сейчас готовность объекта достигла 52%.

«В Аникеевке достаточно сложный объект. Основное там — строительство путепровода через железную дорогу. Возведено 12 опор. Сверху необходимо положить 1,2 тыс. тонн металла. Сейчас производится укрупнительная сборка металлоконструкций. Это самые главные трудности. Я думаю, что мы с ними справимся и к концу этого года закончим объект», — сказал представитель строительной компании Андрей Сюмак.

В рамках больших строительных работ у станции Аникеевка также обустроят парковку на 120 машин, разворотную площадку для автобусов и установят шумозащитные экраны.

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#красногорск
#опалиха
#путепровод
#строительство
#андрей воробьёв
#дороги
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Умер Герой СССР Валерий Востротин, командовавший 9-й ротой в Афганистане
Ушел из жизни Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин
13 февраля 2024, 14:01

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Скончался Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин. Ему был 71 год. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на общероссийскую организацию военных инвалидов «Воин».
«Востротин скончался сегодня, 13 февраля, в загородном доме. Причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым он боролся два года», — говорится в сообщении.

Под его командованием находился состав 345-го гвардейского полка, в него входила 9-ая парашютно-десантная рота, бойцы которой в 1988 году захватили безымянную высоту и на протяжении 12 часов удерживали оборону. Именно этот случай лег в основу фильма Федора Бондарчука «9 рота».

Звание Героя России Востротин получил в 1989 году, когда из Афганистана были выведены советские войска.

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#ссср
#герой
#афганистан
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Движение по новому тоннелю в Путилкове откроют в 2025 году
13 февраля 2024, 13:55

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Строительство тоннеля ведётся у Путилковского шоссе в Красногорске, сдать важный дорожный объект в эксплуатацию планируется в будущем году. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач – своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. (…) Тоннель в Путилково соединит МКАД и Пятницкое шоссе. Благодаря ему жители не будут терять время в пути», — отметил Андрей Воробьёв.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 30%. Рабочие приступили к армированию стен будущего тоннеля, ведётся обустройство котлована и дополнительных усиливающих элементов. Переустройство инженерных коммуникаций частично завершено.

Четырёхполосный тоннель протяжённостью около полукилометра будет расположен на пересечении Путилковского шоссе с Проектируемым проездом №6411. По нему жители жилого комплекса «Большое Путилково» смогут напрямую выезжать на МКАД. В дальнейшем этот тоннель станет частью шоссе, которое соединит Путилково с Пятницким шоссе.

С вводом тоннеля в эксплуатацию в 2025 году перемены к лучшему почувствуют около 100 тысяч жителей Путилкова.

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#путилковское шоссе
#путилково
#красногорск
#андрей воробьёв
#строительство
#дорога
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Путин призвал внедрять уникальные достижения науки в отечественную медицину
Путин: РФ открыта для проектов в здравоохранении с зарубежными партнерами
13 февраля 2024, 12:50

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере здравоохранения с зарубежными партнёрами. Такое заявление глава государства сделал в телеграмме участникам Второго форума будущих технологий, текст которой есть на официальном сайте Кремля.

Российский лидер указал на важность быстрого внедрения уникальных достижений исследовательских команд в работу российских медицинских учреждений.

«Хочу подчеркнуть, именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров», — отметил Путин.
Президент выразил благодарность всем представителям медицинского сообщества за труд и пожелал успехов участникам форума.

Ранее Путин потребовал уделить особенное внимание сдерживанию инфляции в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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