Подмосковное Минэнерго объяснило миллионные начисления за электричество ошибкой

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Аномальные начисления за электричество некоторым жителям Подмосковья объясняются технической ошибкой. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Некоторые жители могут увидеть в личном кабинете клиента и в приложении «Мой Мосэнергосбыт» аномально высокую сумму к оплате. Обращаем внимание, что некорректная сумма вызвана технической ошибкой и не является суммой счёта, выставленного к оплате, так как счета на оплату формируются в период после 26-го числа каждого месяца», – говорится в сообщении.Мосэнергосбыт выясняет причины произошедшего и обещает в ближайшее время разрешить ситуацию.
«Те, кто получит такое уведомление и хочет ускорить решение проблемы в индивидуальном порядке, могут направить обращение в личном кабинете клиента или воспользоваться формой «Подать обращение» на сайте компании. Никуда ходить не нужно. По возможности МЭС просит сразу предоставить фотографию прибора учёта с показаниями на дату обращения или указать сами показания», – подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что аномальные некорректные начисления оплачивать не нужно – они будут пересчитаны и правильно отразятся в едином платёжном документе.
Ранее в соцсетях сообщалось, что Мосэнергосбыт насчитал жителю Подмосковья 8 млн рублей долга за электричество. При этом, судя по документам, он всегда платил вовремя и даже заплатил за несколько месяцев вперёд.
Судя по комментариям, этот мужчина – не единственный, у кого появились миллионные долги Мосэнергосбыту.
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