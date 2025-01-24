Для городской среды Сергиева Посада разработали исторический шрифт

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.
В Торгово-промышленной палате Сергиево-Посадского городского округа представили графическое начертание названия улиц и вывесок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Уличные знаки, которые предлагается использовать, оценили депутат Госдумы Сергей Пахомов, дизайнеры и краеведы.
Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.
Два представленных на встрече шрифта будут применять только для навигации. Вывески коммерческих зданий могут быть выполнены другими шрифтами, но после их утверждения рабочей группой. В неё войдут архитекторы, историки, дизайнеры и другие специалисты.
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«На мой взгляд, варианты уже рабочие. Получилось и с исторической точки зрения гармонично, и выглядит при этом сдержанно и современно. Именно это и нужно для создания удобной городской навигации и вывесок в едином стиле. После завершения работы будем поэтапно внедрять в исторической части города, хотя и для остальных территорий тоже подойдёт», – сказал Пахомов.
Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.
Два представленных на встрече шрифта будут применять только для навигации. Вывески коммерческих зданий могут быть выполнены другими шрифтами, но после их утверждения рабочей группой. В неё войдут архитекторы, историки, дизайнеры и другие специалисты.
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Лора Луганская